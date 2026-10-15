Kast destaca incautación de más de 100 toneladas de droga: “Cada kilo menos es un joven que salvamos”

Las cifras policiales muestran un aumento en los decomisos de marihuana y plantas de cannabis respecto del mismo período de 2025, mientras el Gobierno refuerza su discurso contra el narcotráfico.

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) decomisaron más de 100 toneladas de droga en menos de nueve meses, según cifras del Gobierno actualizadas al 4 de octubre de 2026.

Tras dar a conocer los resultados, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó las medidas para combatir el narcotráfico, mientras que el presidente José Antonio Kast llamó a reforzar los controles de consumo de sustancias entre funcionarios públicos.

De acuerdo con los antecedentes entregados, la mayor parte de los decomisos corresponde a marihuana, con 95.625 kilos incautados, un 80,7% más que en el mismo período de 2025. Además, las policías retiraron de circulación 503.468 plantas de cannabis, cifra que representa un incremento del 28,7% en comparación con el año anterior.

Para alcanzar estos resultados, ambas instituciones desarrollaron operativos basados en labores de inteligencia e investigación, controles policiales, despliegue territorial y uso de tecnología, junto con una mayor coordinación entre los equipos.

En ese contexto, Arrau sostuvo que las cifras responden a las acciones impulsadas por la administración para perseguir a las organizaciones criminales.

“Es el resultado de lo que venimos diciendo hace meses, al narcotraficante se le hará la vida más difícil, se le incautará más droga, se va a investigar y perseguir con el Ministerio Público de forma más eficaz y será encarcelado en centros donde cumplirá condena de forma más dura de lo que hacía hasta ahora”, afirmó el secretario de Estado.

Por su parte, Kast destacó el impacto de los decomisos en la prevención del consumo entre jóvenes y señaló que “cada kilo de droga menos es un joven que salvamos y que puede seguir estudiando”.

Además, el Mandatario cuestionó la normalización del consumo de drogas y planteó que los funcionarios públicos deberían someterse a controles para detectar su uso e instó al Congreso a impulsar una medida de este tipo y sostuvo: “Todos los servidores públicos debiéramos estar sometidos al control del consumo de drogas (…) el Parlamento aquí debería darnos un ejemplo y promover esto entre cada una de las personas que aspiran a ser representantes de la nación, lo mismo para quienes dirigen las regiones, gobernadores, cores, alcaldes, concejales, partiendo por el Presidente de la República”.