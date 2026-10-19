Las frases de alto calibre que marcaron el debate entre Lula y Bolsonaro a una semana del balotaje en Brasil

En la primera vuelta, el hijo del expresidente se impuso con el 47% de los votos, frente al 45% que obtuvo el actual mandatario.

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Los ataques personales se impusieron a las propuestas en el primer debate por televisión entre los candidatos que el próximo domingo 25 disputarán el balotaje en la elección presidencial en Brasil, el actual mandatario, Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro.

El pasado 4 de octubre, el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, se impuso en la primera vuelta por 47%, frente al 45% de los votos que obtuvo el presidente de 80 años.

Desde un inicio, los candidatos apuntaron sus dardos hacia su rival, en la cita que se llevó a cabo en los estudios de TV Band, en la ciudad de Sao Paulo, la más populosa del país.

Lo que dijeron Lula y Bolsonaro en el debate

A poco del inicio del debate, Lula decidió alejarse de Bolsonaro para marcar, según planteó, “distancia con el miliciano”, al hacer referencia a los presuntos vínculos del senador con grupos parapoliciales.

Por su parte, Flávio aprovechó ese gesto para apuntar que para él era mejor tenerlo lejos porque la “billetera puede ser robada”, tras lo cual mostró a la cámara la palma de su mano en la que se leía: “Corrupto”.

Lula, en tanto, calificó al hijo de Jair Bolsonaro de “mentiroso contumaz, malandro“, a lo que el senador respondió asegurando que “Brasil te va a jubilar“.

En otra sección del debate, Flávio y Lula apuntaron a presuntos actos de corrupción cometidos por parte del candidato de derecha, quién calificó de “payaso” a su interlocutor y, por la otra, a Lulinha, hijo del actual mandatario.

“Oye, Flávio, aquí se ha hablado mucho de corrupción. Voy a hacerte una propuesta. Te desafío a que tú y yo, mañana, abramos nuestras cuentas bancarias, levantemos el secreto de nuestras comunicaciones telefónicas, para que el pueblo brasileño sepa quién es ladrón en este país“, manifestó el mandatario.

En otro momento, Flávio Bolsonaro aseguró el 73% de la población penal de Brasil votó por Lula en la primera vuelta, ante lo cual el candidato a la reelección le respondió que “quiero que voten el 100%, hasta tu padre“.

“Tu padre puede votar por mí. Él te conoce y sabe que yo soy mejor que tú”, le dijo a Flávio, y luego, mirando a la cámara, se dirigió a Jair: “¡Oye, Bolsonaro, vota por mí, Bolsonaro! Tú conoces a tu hijo, sabes que yo soy mejor que él“.