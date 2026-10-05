Todos los miembros de la familia Bolsonaro que llegarán en pleno al Congreso tras las elecciones en Brasil

En total, ocho familiares del exmandatario Jair Bolsonaro se presentaron en las elecciones presidenciales y legislativas de este 4 de octubre.

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Cuatro de los integrantes de la familia del candidato presidencial ganador de los comicios presidenciales del domingo en Brasil, Flávio Bolsonaro, resultaron vencedores en las elecciones legislativas, a los que se podrían sumar otros tres que están a la espera de que se resuelvan sus situaciones tanto en São Paulo como en Río de Janeiro.

De esta forma, y más allá del resultado del balotaje programado para el próximo domingo 25 de este mes, el apellido Bolsonaro se repetirá una y otra vez tanto en el Congreso nacional como en la Asamblea Legislativa de São Paulo.

En total, incluyendo al vencedor de la primera vuelta ante Lula da Silva, ocho familiares del exmandatario Jair Bolsonaro se presentaron en las elecciones de este 4 de octubre.

Los miembros de la familia Bolsonaro que llegarán al Congreso

De acuerdo con los resultados de los comicios realizados en Brasil, tanto la esposa de Jair Bolsonaro como dos de los hijos y un hermano del exmandatario ya aseguraron su presencia en el Congreso.

Tal es el caso de Michelle Bolsonaro, la actual mujer del expresidente, quien con el 29% de los votos aseguró su plaza en el Senado en representación del Distrito Federal de Brasilia.

En la Cámara Alta nacional también dirá presente Carlos Bolsonaro, que obtuvo el 25% de los votos en el estado de Santa Catarina. Con anterioridad, se había desempeñado durante siete períodos como concejal de Río de Janeiro.

En tanto, la Cámara de Diputados contará con la presencia de Jair Renan Bolsonaro, otro de los hijos del exmandatario, tras resultar electo por el mismo estado de Santa Catarina.

A ellos se sumará Renato Bolsonaro, hermano de Jair, quien obtuvo una banca de diputado por por el estado de São Paulo.

Los tres que están pendientes

A las elecciones ya definidas de cuatro integrantes de la familia Bolsonaro, se suman otros tres casos que están pendientes.

Así, falta por definir qué ocurrirá con la primera esposa del expresidente, Rogéria, que busca llegar a la Cámara Baja por el estado de Río de Janeiro.

En tanto, Marcelo, primo de Jair, y Valéria, esposa de un primo segundo, están a la espera de que se resuelva si tendrán un cupo en la Asamblea Legislativa del estado de São Paulo.