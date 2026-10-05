“Brasil quiere un cambio”: Flávio Bolsonaro se impuso a Lula por casi dos puntos en la primera vuelta

Por su parte, el actual mandatario manifestó que “al pueblo le gusta que yo dispute la segunda vuelta. Soy bueno en el mata-mata”.

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El candidato presidencial Flávio Bolsonaro se mostró confiado de imponerse a Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, tras superar por casi dos puntos porcentuales al actual mandatario, quien admitió que el resultado lo sorprendió y aseveró que “soy bueno en el mata-mata”.

Con la totalidad de las mesas escrutadas, el senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% que recibió Lula.

“Estoy muy feliz con la posibilidad real de que Brasil dé una respuesta definitiva eligiendo a un gobierno moderno“, manifestó el candidato por el Partido Liberal (PL).

“Brasil quiere un cambio. Esa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones”, añadió el actual legislador.

A continuación, planteó que “existe la posibilidad real de que, dentro de tres semanas, Brasil responda que quiere un gobernador moderno, con menos ministerios, que nombre al menos a cuatro jueces del Tribunal Supremo Federal (STF) y que no interfiera en las elecciones”, según informaron los medios de ese país.

En la alocución que realizó en Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro manifestó que “estoy muy feliz por el voto de confianza. Son 56 millones de brasileños. No podría estar más realizado ya que lo que constato es que Brasil quiere un cambio”.

La reacción de Lula da Silva al triunfo de Flávio Bolsonaro

Por su parte, al dirigirse a sus seguidores en São Paulo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitió el triunfo de Flávio Bolsonaro y señaló que “el resultado es muchas veces inesperado. Confieso que estaba convencido de que iba a ganar en la primera vuelta“.

“Acabamos de tener una elección de la democracia de Brasil. Necesitamos agradecer a los millones de brasileños que fueron a las urnas a dar su voto para diputados, senadores, gobernadores y presidente”, añadió el mandatario que postula a la reelección.

Luego, reconoció que “me hubiera gustado ganar las elecciones en la primera vuelta, pensé eso en 1989, en 1994, en 1998, en 2002, pensé eso con Dilma en 2010, con Haddad en 2018, lo pensé en 2022, no resultó. Porque al pueblo le gusta que yo dispute la segunda vuelta. Soy bueno en el mata-mata“, recalcó.

El balotaje entre el actual presidente, Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), se disputará el domingo 25 de octubre.