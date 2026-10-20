La estrategia de último momento con la que Lula busca ganar el balotaje ante Flávio Bolsonaro

A cinco días de la segunda vuelta en la elección presidencial en Brasil, las encuestas apuntan a un empate técnico entre el actual mandatario y el senador opositor.

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió implementar una estrategia de última hora para revertir el resultado de la primera vuelta en la elección en Brasil e imponerse en el balotaje al senador Flávio Bolsonaro.

En los comicios realizados el 4 de octubre, Lula quedó en el segundo lugar por detrás del hijo del expresidente Jair Bolsonaro en la primera vuelta, con el 45% de los votos frente al 47% del postulante de la oposición.

En momentos en que las encuestas apuntan a un empate técnico entre el actual mandatario y el parlamentario, y luego del intenso debate televisivo de este domingo, Lula optó por modificar el cronograma de la entrega de un programa social.

La relevancia del tema es que se trata de un beneficio creado en su primer mandato por el actual presidente y que el expresidente Jair Bolsonaro eliminó durante su gobierno.

Además, según Camilo Santana, uno de los voceros de Lula, “el coordinador económico del candidato Flávio Bolsonaro afirmó que los beneficiarios del programa serían excluidos en un plazo de dos años“.

La estrategia de Lula para derrotar a Flávio Bolsonaro

A cinco días del balotaje que enfrentará a Lula da Silva con Flávio Bolsonaro, el presidente brasileño decidió adelantar el programa Bolsa Familia, que garantiza un ingreso mensual del Estado a las familias más pobres del país, que suman alrededor de 50 millones de beneficiarios en el país.

Para recibir el equivalente a un mínimo mensual de 691 reales (US$137), los postulantes deben cumplir algunos requisitos, como la escolarización y la vacunación al día de los hijos.

De acuerdo con lo expuesto por el gobierno, la medida se adoptó con el propósito de mitigar los riesgos excepcionales derivados del fenómeno de El Niño.

Inicialmente, el cronograma establecía que cerca de la mitad de los beneficiarios recibirían el aporte durante octubre, mientras que el resto lo haría en una fecha posterior, pero tras lo resuelto por Lula, ahora la totalidad lo recibirá antes del balotaje de este domingo 25 de octubre.

“No voy a dejar de dar un beneficio que puedo dar porque hay elecciones“, aseguró el jefe de Estado en una entrevista televisada.

Tras conocer el anuncio de su contendor, Flávio Bolsonaro usó las redes sociales para asegurar que el programa Bolsa Familia está “garantizado”.