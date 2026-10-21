“Gracias por vuestro apoyo”: el emotivo mensaje del papa León XIV al reanudar las audiencias tras su cirugía

El Vaticano confirmó que continúan los preparativos para el viaje que el pontífice realizará en noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.

VATICAN NEWS.

El papa León XIV retomó este miércoles su tradicional audiencia general en el Vaticano, a poco más de una semana de someterse a una cirugía para extirpar el cáncer que estaba presente en parte de su pulmón derecho.

De acuerdo con lo reportado desde la Santa Sede, el pontífice de la Iglesia católica subió esta jornada al papamóvil para recorrer la plaza de San Pedro.

León XIV, al que los médicos del Policlínico Agostino Gemelli le dieron el alta el pasado sábado, ya había reaparecido en público el domingo, durante el rezo del ángelus en el Vaticano.

El pontífice aprovechó esa ocasión para confirmar que iría retomando sus actividades habituales de manera gradual, lo que se confirmó esta jornada.

El mensaje del papa León XIV al reanudar las audiencias

Al iniciar la audiencia general del miércoles, el papa León XIV se dirigió a los presentes y les dio las “gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad“.

“Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios“, complementó el pontífice de 71 años.

Pese a que Roma vive una jornada lluviosa, antes de la audiencia no dudó en abordar el papamóvil y recorrer toda la plaza San Pedro mientras saludaba a los fieles presentes en el lugar.

De acuerdo con lo reportado por corresponsales de la prensa internacional presentes en el lugar, el papa mostró un óptimo estado de ánimo y bendijo a los niños que se le acercaron.

Hasta la fecha, desde el Vaticano se confirmó que continúan los preparativos para el viaje que León XIV realizará entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú.