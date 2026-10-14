Tras exitosa operación: Vaticano confirma que León XIV tiene cáncer de pulmón

Respecto a su permanencia en la clínica, el Vaticano precisó que León XIV deberá permanecer, al menos, una semana en hospitalización.

AGENCIA UNO

La Oficina de Prensa de Vaticano confirmó que la operación a la cual fue sometido el papa León XIV para extirparle “el lóbulo inferior del pulmón derecho” fue un éxito y ratificó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, esto es, cáncer de pulmón.

“La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos”, fue el mensaje de la Santa Sede a través de su canal de Telegram en relación con la intervención realizada en el Policlínico Gemelli para extirpar un “nódulo localizado en el pulmón”.

“El Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios. El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones. Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta”, consignó el recinto asistencial.

Respecto a su permanencia en la clínica, el Vaticano precisó que León XIV deberá permanecer, al menos, una semana en hospitalización.