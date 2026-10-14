Qué es el adenocarcinoma y cuál es el pronóstico del cáncer de pulmón que se le detectó al papa León XIV

El Vaticano informó esta mañana que el pontífice “ha recibido fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación”.

VATICAN NEWS.

Durante una hora y media se prolongó la cirugía que se le practicó al papa León XIV por el cáncer que lo afecta, tras la cual el Vaticano ratificó que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho y “el examen intraoperatorio en sección congelada confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar“.

Según lo reportado este miércoles por la Santa Sede, el pontífice se recupera satisfactoriamente de la intervención quirúrgica a la que se lo sometió en el Policlínico Agostino Gemelli, en Roma.

“Esta mañana, el santo padre se sometió a los análisis de sangre y la radiografía de tórax programados después de la cirugía. Los resultados confirman que su recuperación postoperatoria está progresando normalmente: los valores están dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada”, detalló un comunicado entregado por el Vaticano.

Añadió que el pontífice “ha recibido fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación. Ha reanudado la alimentación normal y ha tomado el desayuno y el almuerzo“.

Qué es el adenocarcinoma de pulmón que afecta al papa León XIV

El adenocarcinoma de pulmón que se le encontró al papa León XIV corresponde a uno de los tipos de cáncer que afectan al ese órgano y, de hecho, se trata del más frecuente de todos.

De acuerdo con las cifras que maneja la Red Nacional Integral de Cáncer (NCCN) de Estados Unidos, representa más del 80% de los tumores que afectan al pulmón, y pertenece al grupo de los llamados “cánceres de pulmón de células no pequeñas“.

Los especialistas apuntan a que se forma en las células glandulares que recubren las vías respiratorias y que se encargan de las sustancias que protegen a los pulmones.

Pese a que el tabaco continúa siendo el principal factor de riesgo para contraer cáncer en este órgano, el adenocarcinoma tiene la particularidad de que se trata del más común entre aquellas personas que jamás han fumado.

Por ahora se espera que los análisis de laboratorio permitan establecer en qué fase se encuentra el tumor en el tejido que se le extrajo al pontífice.

Fuentes del Vacticano indicaron que todos los indicios apuntan a que el adenocarcinoma de pulmón que afecta al papa León XIV se encuentra en una fase inicial, lo que mejora ostensiblemente el pronóstico de su eventual recuperación.

Lo anterior, ya que mientras más temprano se lo localice es mayor la opción de que no se haya extendido, lo que incrementa ostensiblemente las posibilidades de extirparlo por completo y evitar que la enfermedad reaparezca.

Respecto de los tratamientos para este tipo de cáncer, además de la cirugía se cuenta tanto con la radioterapia como con la quimioterapia, pero también existen en la actualidad fármacos especializados e inmunoterapias que ayudan al sistema de defensa del organismo a reconocer y destruir las células cancerosas.