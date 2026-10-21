“Impresentable dictador”: Javier Milei ataca a Pedro Sánchez en España

Durante un foro en Madrid, el presidente argentino también instó a los españoles a “sacar a los socialistas a patadas”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó duras críticas contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una visita a Madrid.

En un foro económico, el mandatario ultraliberal acusó al líder socialista de corrupción y responsabilizó a la izquierda europea por el deterioro económico del continente. Sus declaraciones se produjeron a poco más de un mes de las elecciones generales españolas, previstas para el 29 de noviembre.

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, sostuvo.

El mandatario fue más allá y calificó a Sánchez de “ladrón” y “corrupto”. También instó a los españoles a desplazar del poder a los socialistas. “A sacar a los socialistas a patadas”, exhortó durante su intervención.

Milei critica a la izquierda y a la política migratoria

El presidente argentino extendió sus cuestionamientos a los partidos de izquierda europeos. A ellos les atribuyó el “estancamiento brutal” de la economía del continente y advirtió sobre las consecuencias de las políticas que impulsan.

La inmigración también ocupó un lugar central en su discurso. Milei acusó al Gobierno de Sánchez de promover la llegada de migrantes con fines electorales. Para respaldar su argumento, mencionó los acontecimientos registrados en Ceuta en julio y describió el fenómeno como una “invasión”.

“El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro”, afirmó.

Encuentros con Abascal y Ayuso

La agenda de Milei en Madrid contempla reuniones con Santiago Abascal, líder de Vox, y con Isabel Díaz Ayuso, presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid.

El jefe de Estado argentino confirmó su cercanía con ambos dirigentes y defendió sus planteamientos políticos. “Yo claramente soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, declaró.

Desde que asumió la presidencia argentina, a finales de 2023, Milei ha viajado varias veces a España y ha estrechado vínculos con referentes de la extrema derecha. En esta ocasión, tampoco tiene previsto reunirse con el rey Felipe VI. Según explicó, la ausencia de ese encuentro responde a problemas de “agenda”.

Poco antes de que comenzara el discurso de Milei, Pedro Sánchez publicó un breve vídeo en la red social X. En él, el presidente español se declaró orgulloso de ser “zurdo”, una expresión que sectores de la ultraderecha emplean de forma despectiva para referirse a las personas de izquierda.