Los cambios que introduce el decreto que aprobó el Consejo de Ministros para contener las protestas en Italia

Entre otras medidas, contempla el despliegue de 500 militares adicionales destinados a apoyar la seguridad en Milán hasta el próximo 31 de diciembre.

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La inclusión de nuevos delitos y la rebaja en la edad en que los menores de edad son imputables corresponden a algunos de los cambios que introduce el decreto que aprobó el Consejo de Ministros de Italia, a través del cual se busca contener las protestas en el país.

Las nuevas medidas de seguridad se dieron a conocer el martes, tras los daños causados por los manifestantes en la zona comercial del centro de Milán durante el fin de semana.

Los actos protagonizados por muchos menores de edad incluyeron el saqueo de diversas tiendas, así como el incendio intencional de varios inmuebles.

“Los jóvenes… acudieron a la plaza para destrozar cosas, robar y grabarse a sí mismos mientras lo hacían“, dijo la primera ministra Giorgia Meloni, en un video que compartió en las redes sociales.

En el mismo registro, recalcó que se trata de “un fenómeno que debemos abordar con seriedad, también para evitar que esas imágenes se conviertan en un modelo a imitar por otros“.

Los detalles del decreto para contener las protestas en Italia

El decreto firmado por los ministros de Italia con el propósito de contener las protestas contempla diez medidas bien definidas.

Entre ellas se cuenta la creación del nuevo delito de participación violenta en manifestaciones que pongan en peligro la seguridad pública, con una pena de hasta cinco años de prisión.

También establece penas más duras por violencia agravada y aumenta las sanciones para quienes cubran sus rostros.

A la vez, incluye disposiciones para que los manifestantes se hagan responsables de pagar los daños que causen y, en el caso de los menores de edad, para que sean sus padres los encargados de pagar.

Además, el decreto para contener las protestas en Italia permite la retención preventiva de menores por parte de la policía, mientras que en otra disposición se posibilita la detención diferida ante determinados delitos.

Uno de los cambios que provocó mayor polémica es el de la presunción de capacidad de culpabilidad para los adolescentes a partir de los 14 años.

A lo anterior se suma el aumento de las penas para quienes organicen disturbios, con sanciones que van desde los cuatro a los 12 años de prisión.

Incluye también la persecución de las agresiones a los policías y la prohibición de asistir a concentraciones a los responsables de comportamientos perjudiciales para personas o bienes durante los cinco años anteriores, e incluye a los menores de más de 14 años.

Ante lo ocurrido el fin de semana en Milán, el decreto contempla el despliegue de 500 militares adicionales destinados a apoyar la seguridad en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre de este año.

Sin embargo, el presidente de la República, Sergio Mattarella, frenó la idea de otorgar a los soldados competencias policiales, como arrestar a ciudadanos.