Italia restringe el libre tránsito con España mientras la crisis en Ceuta suma 43 muertos y 50 mil ingresos irregulares

Italia anunció la implementación de controles en puertos y aeropuertos para viajeros provenientes de España, mientras la crisis migratoria en Ceuta sigue agravándose.

La crisis migratoria que afecta a la ciudad española de Ceuta continúa escalando y ya genera repercusiones en distintos países europeos.

Este viernes, el Gobierno de Italia anunció la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos para los viajeros no europeos provenientes desde España, una medida que implica una suspensión temporal de la libre circulación contemplada en el espacio Schengen.

La decisión fue adoptada por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, luego de una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras.

Además, sostuvo conversaciones con las autoridades francesas para reforzar la vigilancia en los pasos terrestres entre ambos países. Hasta ahora, el Ejecutivo italiano no ha informado cuánto tiempo permanecerán vigentes estas restricciones.

Crisis en Ceuta suma 43 muertos y 50 mil ingresos irregulares

La determinación italiana ocurre mientras la emergencia humanitaria en Ceuta continúa agravándose, ya que las autoridades confirmaron que ya son 43 los cuerpos recuperados en la costa tras el ingreso masivo de personas desde Marruecos, aunque no se descarta que la cifra aumente debido a que continúan las labores de búsqueda.

Paralelamente, el Ministerio del Interior de España informó que unas 48.300 personas, de las cerca de 50.000 que ingresaron irregularmente, ya han retornado a territorio marroquí.

En medio de este escenario, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió que la ciudad “está al borde del colapso” y comparó la magnitud de la crisis asegurando que “es como si en el conjunto de España entraran en 24 horas unos 34 millones de personas”.

Asimismo, sostuvo que las cifras “son imposibles de asimilar” y que “justifican” la sensación de “inseguridad, inquietud, impotencia e incluso de abandono” que viven actualmente los habitantes del enclave español.