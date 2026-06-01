Los delitos de los que se acusa a los chilenos detenidos tras atropellar a dos adolescentes en Italia

Un tercer sujeto que los acompañaba logró escapar, tras bajarse del auto y saltar una pandereta.

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En una cárcel de Roma, Italia, permanecen detenidos dos chilenos a los que capturó la policía de ese país, luego de que atropellaron a dos adolescentes cuando intentaban escapar de un control.

De acuerdo con lo reportado por los medios de ese país, ambos sujetos, a los que acompañaba otro que logró escapar antes de que llegaran los agentes, están a la espera de que se los formalice en los tribunales de la capital italiana.

El informe que entregaron los policías indicó que el prófugo, que se busca con intensidad, se bajó de auto y huyó saltando una pandereta.

Los delitos que se les imputarán a los chilenos en Italia

El reporte de los carabinieri aseveró que todo se originó luego de que los chilenos fueran controlados por agentes, ante lo cual decidieron escapar.

Fue en ese instante en que el vehículo que conducía uno de ellos se subió a la acera y atropelló a dos adolescentes.

Tras el impacto, los policías lograron detener a dos de los chilenos, de quienes no se entregó la identidad, aunque se precisó que tendrían 24 y 26 años, respectivamente.

La justicia italiana evalúa imputar a los chilenos por una serie de delitos graves, como intento de homicidio, receptación y resistencia a la policía.

Además, al revisar el vehículo en encontraron varios objetos que habían sido denunciados como robados, así como con una serie de herramientas empleadas para forzar accesos e ingresar a las casas de la zona.