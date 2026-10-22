El patógeno circula entre animales en 14 países de Europa occidental y las autoridades investigan cómo se produjo la infección, mientras descartan por ahora un riesgo sanitario para la población general.

Francia confirmó el primer caso conocido de infección por el virus shamonda en un ser humano, tras detectar el patógeno en un paciente gravemente inmunodeprimido que falleció a principios de octubre.

Pese a la gravedad del caso, las autoridades sanitarias señalaron que, con los antecedentes disponibles, no existe por ahora un riesgo identificado para la población general.

Virus shamonda: Francia investiga primer contagio humano tras muerte de paciente

El paciente recibió atención médica en Lyon y, según informó el Ministerio de Agricultura francés, las complicaciones cerebrales que presentó antes de morir probablemente estarían relacionadas con la infección.

Aunque todavía se desconocen las circunstancias exactas del contagio, una de las hipótesis apunta a la picadura de un insecto del género culicoides, que transmite el virus entre animales. La posible exposición habría ocurrido en el este de Francia, donde se detectó circulación del patógeno durante la primavera y el verano de 2026.

Hasta ahora, el shamonda se consideraba un virus de origen animal sin transmisión documentada a personas.

En cuanto a la seguridad alimentaria, el Ministerio de Agricultura precisó que “hasta la fecha no hay datos científicos disponibles que documenten la transmisión del virus shamonda a través del consumo de carne, leche o productos derivados”. Asimismo, el gobierno francés notificó el caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo se produjo la infección.