Todo lo que se sabe del virus Nipah: qué es, cuáles son sus síntomas y cómo se contagia

Las autoridades sanitarias de India activaron sus protocolos de vigilancia luego de confirmarse cinco casos del virus Nipah en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y la tercera ciudad más poblada del país. De acuerdo con los reportes oficiales más recientes, una de las personas contagiadas falleció, lo que elevó la preocupación tanto a nivel nacional como regional.

El anuncio tuvo un efecto inmediato en otros países de Asia, que comenzaron a reforzar los controles en sus fronteras con el objetivo de evitar la propagación del patógeno. El peor brote reciente se sufrió en Kerala, India, con 17 muertos en 2018.

El virus Nipah no es un agente desconocido para la comunidad científica. Fue identificado por primera vez en 1999, durante un brote ocurrido en Malasia, y desde entonces se han registrado episodios intermitentes en países como Bangladesh, India, Camboya, Ghana, Indonesia, Madagascar, Filipinas y Tailandia.

Sin embargo, la evidencia acumulada muestra que se trata de un virus altamente contagioso y potencialmente mortal.

Qué es el virus Nipah

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah es de origen zoonótico, es decir, se transmite de animales a seres humanos. La infección puede provocar cuadros clínicos graves, incluyendo encefalitis y complicaciones respiratorias, que en algunos casos derivan en la muerte. No obstante, también existen personas infectadas que cursan la enfermedad de manera asintomática o con síntomas leves.

El principal reservorio natural del virus son los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae, aunque también se ha documentado la transmisión desde cerdos. Además, el contagio puede producirse por el consumo de alimentos contaminados o por contacto directo entre personas infectadas.

La OMS considera al Nipah un problema de salud pública de relevancia internacional. Hasta ahora, no existe una cura específica ni una vacuna disponible, por lo que el tratamiento se limita al manejo y alivio de los síntomas.

Chile no ha registrado casos de este virus. La OMS estima que el riesgo de propagación global es bajo, aunque los expertos se mantienen en alerta ante la posibilidad —aunque reducida— de que puedan surgir nuevos brotes fuera de Asia. “India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados“, aseguró a la agencia EFE un portavoz de la agencia sanitaria.

Los síntomas del Nipah

El virus puede causar infecciones asintomáticas, aunque también provoca enfermedades respiratorias agudas y encefalitis mortal. La tasa de letalidad está entre el 40% y 75%. Suelen pasar de 4 a 15 días desde el momento de la infección hasta la aparición de síntomas, aunque en algunos casos puede extenderse hasta 45 días.

Según datos de la OMS, los síntomas que presenta el Nipah son:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular.

Dolor de garganta.

Vómitos .

. Mareos.

Somnolencia.

Alteración de la consciencia.

Signos neurológicos (cuando se está desarrollando una encefalitis aguda).

Algunas personas podrían presentar neumonía y problemas respiratorios graves. Además, si ocurre una encefalitis, el paciente puede progresar al coma dentro de un período de 24 a 48 horas. Los síntomas pueden ser atribuibles a otras enfermedades, por lo que un diagnóstico temprano puede mejorar el pronóstico de los pacientes.