“Para proteger…”: Meghan Markle explicó por qué se alejó de su padre acusado de consumir pornografía infantil

La denuncia la hizo el medio hermano de la duquesa de Sussex, quien dijo que descubrió el material en la casa de su progenitor en Cebú, Filipinas.

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La duquesa de Sussex, Meghan Markle, reaccionó este viernes a las informaciones respecto de la investigación a su padre Thomas Markle, de 82 años, por consumir pornografía infantil, de acuerdo con la denuncia que presentó su hermanastro, Thomas Jr.

De acuerdo con lo manifestado por el medio hermano de Meghan, encontró una gran cantidad de material pedófilo en casa de su padre en Cebú (Filipinas), donde residía hasta mayo.

En su declaración, Thomas Markle Jr, dijo que descubrió “cientos, si no miles” de imágenes de pornografía y abuso infantil en cuatro cajas que encontró en casa de su padre en Cebú (Filipinas), residencia que el hombre debió abandonar tras sufrir un infarto.

Sostuvo que las imágenes eran de niñas “no mayores de 10 u 11 años” que participaban en actos sexuales en distintos lugares, y aseveró que reconoció la casa que el padre ocupó durante unos años en Rosarito, en Baja California, México.

La medida que tomó Megan Markle con su padre

Este viernes, Meghan Markle se refirió a las acusaciones contra su padre y admitió que desde 2018 sabía que su padre presuntamente consumía pornografía infantil, luego de que la policía británica le compartió esa información.

A través de una carta que le envió al diario británico The Sun, la duquesa de Sussex se refirió a lo que denominó como esas “acusaciones inquietantes y perturbadoras“.

En la misiva, Meghan dijo sentirse “afligida por las noticias conocidas en las últimas 24 horas”, y reveló su solidaridad con las eventuales víctimas.

Además, pidió que “se entienda que todas las distancias con mi padre y mi decisión de no permitirle ningún contacto con nuestros hijos tenían una razón: protegerlos“.