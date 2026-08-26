Vuelve a casa la pareja que incomoda a la realeza británica: Harry y Meghan ya están en Inglaterra

Sin que todavía se resuelva el tema de quién y cómo se encargará de su custodia, el príncipe y su esposa iniciaron este miércoles su nueva vida en Reino Unido.

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Este miércoles 26 de agosto se concretó el regreso oficial al Reino Unido del príncipe Harry, su esposa Meghan Markle y sus dos hijos, luego de residir durante seis años en Estados Unidos tras su quiebre con la familia real británica.

La que es considerada como la pareja que más incomoda a la realeza británica había abandonado el país en 2020, luego de renunciar a sus funciones reales y tras protagonizar una serie de disputas con su familia, varias de ellas con su hermano William, el príncipe heredero.

Sin embargo, su estadía en California no resultó todo lo exitosa que había previsto el matrimonio, por lo que Harry y Meghan tomaron la decisión de regresar y, junto con ellos, los temas que los llevaron a alejarse en primer lugar, sin que ninguno se haya resuelto todavía.

Harry y Meghan, la pareja que incomoda a la realeza británica

Para la corona británica, en tanto, el retorno de Harry y Meghan vuelve a generar incomodidades que ya parecían resueltas, como la relación del príncipe con su padre y su hermano William, su vínculo con los medios de comunicación y el financiamiento estatal de su custodia policial, pese a que la pareja no desempeñará roles activos en la monarquía.

En el caso del monarca, la prensa británica apunta a un deshielo en la relación entre ambos, impulsada por el deseo de Carlos III de generar un vínculo cercano con sus nietos Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5.

Sin embargo, una situación muy distinta es la que vive el príncipe con su hermano y heredero al trono, William, con quien no habla desde el funeral de Isabel II, en septiembre de 2022.

A lo anterior se suman aquellos otros temas que incrementaron el quiebre inicial, sobre todo lo que se relaciona con la decisión de Harry y Meghan de ventilar asuntos familiares ante la prensa, un libro y la serie de Netflix.

Entre ellos, los medios recordaron la pelea física entre los hijos del rey, además de otra disputa frente a la presencia de su abuela y el entonces príncipe heredero.

Además, se sumaron los dichos de Meghan en cuanto a que se sintió discriminada por la familia real porque le negaron el apoyo que sí se le entregaba a otros integrantes, junto con el cuestionamiento que se hizo durante su embarazo de Archie, cuando hubo “preocupaciones y conversaciones sobre cómo de oscura podría ser su piel al nacer“, según manifestó.

Sin que todavía se resuelva el tema de quién y cómo se encargará de su custodia, la pareja inició este miércoles su nueva vida en Reino Unido con el objetivo de dejar de ser la que incomoda a la realeza británica.