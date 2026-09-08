Reino Unido: la reacción de Harry y Meghan tras ser notificados que no son parte de la monarquía

De acuerdo con lo resuelto por el rey Carlos III, “no habrá cambios en el estatus actual del duque y la duquesa de Sussex”.

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Los duques de Sussex, Harry y Meghan, que en agosto pasado regresaron a vivir en el Reino Unido, no tendrán derecho a usar el título de Altezas Reales, de acuerdo con lo resuelto por el rey Carlos III, informó la prensa de ese país.

Según reportó la BBC, el monarca dio a conocer su decisión a través de una carta que se remitió desde la Casa Real al equipo de su hijo y su nuera, así como a departamentos gubernamentales y autoridades militares, además de los medios de comunicación.

“No habrá cambios en el estatus actual del duque y la duquesa de Sussex. Su tratamiento como Su Alteza Real sigue en suspenso y no se usará”, señala la misiva.

En ella se recordó que fueron los propios duques de Sussex quienes exigieron “respeto por su independencia financiera y la protección de su intimidad“, y que ello “seguirá siendo respetado por completo“.

La reacción de Harry y Meghan

Además de informar que el rey insistió en que Harry y Meghan son “ciudadanos privados con intereses comerciales y benéficos” mientras residan en el Reino Unido, los medios británicos se refirieron también a la reacción del hijo y la nuera del monarca.

El portavoz de la pareja dijo que “se mostró algo sorprendida por no haber sido informada de ello con antelación“.

Indicó también que los duques no estaban al tanto de que se enviaría dicha carta a los medios de comunicación, y que ellos fueron notificados de la misma apenas una hora antes de su distribución.

La revista People señaló que el príncipe Harry y su esposa quisieron comunicarse con el rey para consultarle por algunos puntos de la carta, pero no fue posible.