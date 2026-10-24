Gobierno envía ayuda a Perú para combatir incendios forestales en Cusco, Puno y Junín

El Ejecutivo respondió a la solicitud de la Embajada de Perú en Chile y dispuso del aparato, que tiene como base de operaciones en Cusco.

El Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), dispuso el despliegue de un helicóptero especializado para apoyar las labores de combate de incendios forestales en el sur de Perú.

La emergencia que afecta al país vecino ha adquirido especial gravedad durante las últimas semanas. De acuerdo con antecedentes difundidos por medios locales, los incendios forestales han dejado al menos 12 personas fallecidas y más de 800 afectadas, mientras que se han registrado más de 70 siniestros en distintas regiones del país, incluyendo Cusco y Puno, zonas donde se concentrará parte del apoyo chileno.

Al respecto, el subsecretario Máximo Pavez expresó que “el presidente Kast, me pidió ponerle a disposición de las altas autoridades del gobierno peruano las respectivas ayudas para los difíciles momentos que están pasando. Esto fue coordinado con Minrel, Senapred y Conaf. Después me puse en contacto con el Vicepresidente del Perú, Luis Galarreta y el ministro de Defensa del Perú, Rafael Belaunde, para materializar la ayuda que fue pagada con fondos de emergencia del Ministerio del Interior. Por esto que la colaboración entre países es fundamental para enfrentar emergencias que ponen en riesgo vidas humanas y generan un profundo impacto en las comunidades”.

La aeronave contratada corresponde a un helicóptero Airbus AS350B3, operado por Transportes Aéreos Puma SpA, con base de operaciones en la ciudad de Cusco y capacidad para desplazarse hacia las regiones de Puno y Junín según lo requieran las autoridades peruanas. La misión contempla siete días de operación y 35 horas de vuelo, incluyendo tripulación, mantenimiento y soporte logístico especializado.

El helicóptero cuenta con una capacidad de carga de agua de hasta 900 litros y está habilitado tanto para labores de extinción de incendios forestales como para el transporte de personal de emergencia.

La solicitud de cooperación internacional fue presentada por la Embajada del Perú el 13 de octubre ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Frente a la urgencia de la situación, Conaf gestionó la contratación de la aeronave mediante un mecanismo de trato directo por emergencia, permitiendo disponer del recurso aéreo de manera inmediata para apoyar las tareas en terreno.