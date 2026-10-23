El vuelo chárter contempla a ciudadanos colombianos, peruanos y dominicanos, mientras que el balance migratorio también registra más de 11 mil salidas voluntarias durante 2026.

Chile llegó a las 2.000 expulsiones de ciudadanos extranjeros en lo que va de 2026, tras un nuevo operativo programado para este viernes que contempla el traslado de 75 personas de nacionalidad colombiana, peruana y dominicana.

El vuelo chárter, a cargo de Sky Airline, partirá desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago, con una escala operacional en Iquique antes de continuar hacia Perú, Colombia y República Dominicana.

Chile suma dos mil expulsiones de extranjeros: ingreso por pasos no habilitados lidera las causales

Del total de personas incluidas en el procedimiento, 69 corresponden a expulsiones administrativas y seis a medidas judiciales.

Para concretar el operativo, se contempla la participación de 77 funcionarios encargados de las labores de escolta. En cuanto a las nacionalidades, el listado considera a 50 ciudadanos colombianos, 14 peruanos y 11 dominicanos.

Según la actualización de la Mesa de Expulsiones al 22 de octubre, hasta esa fecha se habían concretado 1.925 expulsiones durante el año: 1.726 administrativas y 199 judiciales. Con las 75 personas consideradas en el vuelo de este viernes, el balance llega a 2.000 expulsiones materializadas y contempladas en el operativo.

Entre las principales razones asociadas a las expulsiones de este operativo destaca el ingreso al país por pasos no habilitados, causal que concentra 51 casos, equivalentes al 68% del total. Asimismo, siete personas están vinculadas a investigaciones por tráfico ilícito de drogas, lo que representa un 9,3% de los extranjeros incluidos en el vuelo.

El listado también contempla antecedentes relacionados con delitos como robo con violencia, robo con intimidación y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros ilícitos.