Cepal reduce proyección de crecimiento de Chile en 2026: será uno de los más bajos de la región

El organismo reveló que las únicas economías para las que anticipa una contracción este año son Haití (-1,5%) y Cuba (-10,3%).

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó este jueves que Chile tendrá uno de los crecimientos más bajos de la región 2026, a la vez que adelantó que Latinoamérica en su conjunto crecerá solo un 2%.

De acuerdo con lo que reportó el organismo de las Naciones Unidas, su estimación para América Latina y el Caribe se redujo en un 0,2%, respecto del 2,2% se había presentado en agosto.

Además, la Cepal reveló que las únicas economías para las que anticipa una contracción son Haití (-1,5%) y Cuba (-10,3%).

El bajo crecimiento económico de Chile según la Cepal

Según las cifras que entregó la Cepal este jueves, el crecimiento económico de solo un 0,2% proyectado para Chile en 2026 es uno de los dos más bajos de América Latina, sin contar las contracciones de Haití y Cuba.

La cifra entregada por el organismo especializado sitúa a nuestro país en igualdad con Bolivia, por debajo de Uruguay, cuyo crecimiento alcanzará un 1%.

Las estimaciones de la Cepal ubican a Venezuela como el país de la región que encabezará la expansión económica este año, con un 6,5%. Más atrás, con un 4,5%, se sitúan Panamá, Paraguay y El Salvador.

A continuación aparecen República Dominicana (4,4%), Guatemala (4,1%), Perú (3%), Colombia (2,4%), Brasil (2,1%), Argentina (1,9%) y México (1,6%).

En tanto, la Cepal mantuvo su proyección de crecimiento regional para 2027 en un 2,5%, aunque alertó que las perspectivas estarán condicionadas por la evolución del escenario internacional y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.