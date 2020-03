Cecilia Morel y estallido social: “Es momento de pensar en el país y dejar atrás las pequeñeces políticas”

La Primera Dama, Cecilia Morel, dio su primera entrevista tras el estallido social, refiriéndose además a su polémico audio, los privilegios, a los Derechos Humanos, la violencia y las responsabilidades por la crisis que vive el país.

Morel dio una entrevista a Diario El Mercurio, donde aseguró: “Mi sentimiento más predominante a lo largo de cuatro meses ha sido pena, pena por nuestro país, por sentir que algo que creíamos que estaba yendo por buen camino de repente se desarmó y nos ‘desinstalamos’. He sentido también, al igual que muchos chilenos, la sensación de incertidumbre”.

Además relató su “preocupación”, “impacto” y “desconcierto” y su sorpresa por el estallido social, declarando que “lo que no reconocí fue la violencia. La imagen más traumática fue la de ver fuego. Eso para mí fue muy perturbador”, dijo en referencia a los hechos acontecidos el día viernes 18 de octubre, cuando estalló la crisis social.

También se refirió a su polémico audio en que apunta a los alienígenas como causantes de los ataques y aseveró que “no todos saben el contexto en que se dio. Primero que nada, fue un wasap en un tono de confianza, de intimidad, y obviamente, en un momento mío emocional en que estaba muy afectada, muy conmocionada, fue casi como un desahogo y también fue un día de muchas situaciones. Lo importante es que ya dije que había sido un desacierto; no le echo la culpa a nadie de su filtración, sino que fue un desacierto mío”.

Respecto de la violencia y además el rol de la oposición, la Primera Dama dijo que “se me prendió una luz de esperanza muy fuerte con la carta firmada por líderes de la Concertación. Lo que yo más echaba de menos era voces potentes de personas que vivieron el quiebre de la democracia y su recuperación, y me preguntaba, por qué esas personas que tienen la autoridad moral no se pronunciaban con fuerza”.

“Aquí no sólo está en juego el gobierno de una persona determinada, aquí está en riesgo la democracia, la institucionalidad. Si no reaccionamos inmediatamente, no nos lamentemos, que después va a ser muy tarde. Es momento de pensar en el país y dejar atrás las pequeñeces políticas”, apuntó Morel.

La Primera Dama también fue consultada por sus sensaciones acerca de cuando ve letreros de “Renuncia Piñera” o imágenes del Presidente Sebastián Piñera con un ojo herido, y expresó que “me duele, cómo no me va a doler. Lo encuentro tremendamente injusto, como si Sebastián fuera el responsable de todo lo que ha pasado en las últimas décadas”.

Asimismo se refirió al tema de Derechos Humanos, señalando que “Sebastián y yo tenemos en el ADN el respeto por los derechos humanos y la democracia, y eso está comprobado. Vaya a diarios antiguos, es algo que es la esencia de nuestros valores”, agregó.

Al ser consultada si se arrepiente de haberse embarcado en un segundo gobierno, la señora del Presidente explicó que “los chilenos eligieron a Sebastián por segunda vez, y él se hace cargo de esa responsabilidad”.