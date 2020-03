Ministro Briones descarta nuevo acuerdo con No+TAG: “Me niego a pensar que eso es parte de una agenda social”

Un verdadero portazo dio el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al movimiento No+TAG que este lunes volvió a realizar una masiva protesta con una caravana de vehículos en las autopistas de la Región Metropolitana.

El secretario de Estado aseguró que no respaldará un nuevo acuerdo como lo exige la agrupación para reducir las tarifas de las concesionarias.

“Uno de los problemas que tenemos es que hoy todo parece ser prioridad. No+TAG es un buen ejemplo. Es impopular lo que voy a decir. Yo me niego a pensar o a reivindicar que eso es parte de una agenda social”, indicó Briones en entrevista con Tele13 Radio.

Briones profundizó en sus críticas a la organización e indicó que “me van a perdonar, pero por lo pronto la gente que pide no más TAG es porque tiene automóvil y el porcentaje de la población que tiene automóvil, si bien ha crecido y es una buena noticia, es acotado, lo hace ser un grupo con una situación especial y favorable respecto a la población”.

La petición de No+TAG consiste en firmar un nuevo acuerdo, ya que en diciembre de año pasado ratificaron junto al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, un documento para establecer nuevas normas en torno al cobro de multas de las concesionarias.

Pacto que, entre sus alcances, consideró reducir el valor del TAG para quienes circulen en motocicleta y condonar hasta el 80% de las deudas contraídas con las empresas por el concepto de multas e intereses.

Poner las cosas en perspectiva

El ministro de Hacienda también aseguró que temas como el No+TAG son distractores de las reales demandas ciudadanas, por lo que llamó a “poner las cosas en perspectiva” y a priorizar medidas como una eventual reforma a las pensiones.

“Tenemos identificadas cuáles son las primeras prioridades de la ciudadanía. Están las pensiones en primer lugar, está salud en segundo lugar y está educación en tercer lugar”, detalló.

Temas urgentes que para Briones no tienen nada que ver con No+TAG. “Yo no veo por qué una persona que tiene automóvil tendría que no pagar por usar una autovía, una autopista, que hubo una empresa construyó y tiene que financiar esa construcción”, dijo el ministro.

Además, según la autoridad, “si yo pido que no haya más TAG alguien va a tener que pagar la cuenta y ese es el Estado. Esos recursos compiten con pensiones, compiten con educación“.