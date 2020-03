Desbordes: José Antonio Kast falta a la verdad

El presidente de Renovación Nacional, diputado Mario Desbordes, afirmó que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, “falta a la verdad” al vincular la violencia en las manifestaciones con la opción Apruebo del plebiscito del 26 de abril.

“Creo que la mayoría de los que hoy están ejerciendo la violencia, los encapuchados, los que incendian, no tienen nada que ver con el Apruebo, no son personas que estén por el Apruebo”, dijo el diputado durante un punto de prensa en La Moneda tras la conmemoración de los 30 años del retorno de la democracia.

“Cuando algunos pretenden, faltando a la verdad como José Antonio Kast, decir que los violentos, los encapuchados, están por el Apruebo eso es mentirle a la ciudadanía. A esa gente no le interesa el plebiscito, no le interesa ni el Rechazo ni el Apruebo. No quieren un proceso constituyente y por tanto, no engañemos a la gente con frases como esas”, explicó el parlamentario y uno de los promotores de la nueva Constitución.

Sobre los denominados “primera línea”, Desbordes marcó una diferencia con los usan la violencia: “Los que van a la primera línea a manifestarse de forma pacífica no hay problema, el que usa la violencia como herramienta política debe ser condenado. El que se jacta de las violaciones a los derechos humanos como vimos en algunas personas de manera grosera en la marcha del Rechazo, debe ser condenado con fuerza”.