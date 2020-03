Alcalde de Rapa Nui anuncia el cierre de la isla: “No estamos preparados”

Pedro Edmunds, alcalde de Rapa Nui, confirmó el cierre de la isla para enfrentar el avance de la pandemia de coronavirus, apuntando que no están preparados para recibir al virus.

En entrevista con radio Cooperativa, el jefe comunal declaró que “en la isla no tenemos casos de COVID-19, gracias a Dios no tenemos ninguno y por la misma razón de no tener ningún caso nosotros tenemos medidas de resguardo, como por ejemplo, están parando los colegios, los jardines, toda la atención a público en lugares públicos, gimnasios y todo lo demás”.

Edmunds reconoció que “no estamos preparados. El hospital tiene apenas dos salas de aislamiento y esas dos salas cuentan con oxígeno más otro aparato autónomo y eso sería todo, en caso de que entre alguna persona y contamine empieza toda una cadena de contagio”.

“Nos faltaba cerrar los vuelos, tanto desde el extranjero, desde Tahiti como desde Santiago. Desde afuera no hay problema, porque la resolución que anunció el Presidente desde mañana resolvía ese problema”, agregó el alcalde.

Pero el alcalde de Rapa Nui apuntó que “sin embargo, el Presidente y la autoridad sanitaria no han tomado medidas para restringir vuelos nacionales y yo insto a que la autoridad lo haga inmediatamente”.

“Me entendió Latam y por decisión de ellos a petición nuestra se tomó el acuerdo de parar los vuelos desde Santiago a la isla hasta 14 o 15 días más”, agregando que “calculamos alrededor de mil o 1.500 personas que necesitan ser sacadas de la isla y eso es un tema que la autoridad provincial está viendo con la línea aérea si es que puede recalar uno o dos aviones sin pasajeros”.