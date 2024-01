Casi 9 toneladas de desechos electrónicos fueron recolectadas en Rapa Nui y transportados al continente para reciclaje

10 de Enero de 2024

En un viaje de diez días en barco, seis contenedores fueron trasladados hasta la Región Metropolitana, gracias a una alianza público-privada entre el municipio de Rapa Nui, Entel y Midas Chile.

Compartir

Gracias a la colaboración entre el municipio de Rapa Nui, Entel y la empresa de reciclaje Midas Chile, se recolectó en la isla casi 9 toneladas de residuos electrónicos, que fueron dispuestos en 22 cajones (44 metros cúbicos) para llevarlos en seis contenedores, en barco, hasta el continente para su reciclaje.

“Traje una tablet mala al Centro de Reciclaje Orito para que tenga una mejor vida”, relató Mahia Piru Ponce, una de los tantas isleñas e isleños que han tomado conciencia de la importancia del cuidado del medioambiente.

El viaje hasta el puerto de Valparaíso tomó diez días y posteriormente fueron trasladados en camionetas a la planta de Midas en la comuna de Lampa, Región Metropolitana.

“Realizamos una cadena de proceso que llamamos minería urbana. Nos encargamos de recuperar los minerales de estos aparatos eléctricos y electrónicos, y los vamos a aprovechar como un material reciclado”, explicó la gerenta de Economía Circular de Midas Chile, Mitzy Lagos.

Lagos, junto a su equipo, se han encargado de darle un correcto destino a estos residuos, con el fin de evitar que terminen en vertederos. A través de una exhaustiva evaluación, los dispositivos se examinan y desarman, y las piezas se clasifican dependiendo de su tipo, para transformarlas en materia prima.

Según la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, en promedio, al año se generan 197 mil toneladas de basura electrónica en Chile, y solo el 3,4% se recicla. Por lo que, esta iniciativa se ha convertido en un círculo virtuoso.

¿Cómo se gestó este reciclaje en Rapa Nui?

A principios de 2020, en plena celebración de la Fiesta Tapati, se firmó el convenio para incentivar a los vecinos de la comunidad y visitantes de la isla a reciclar desde celulares y accesorios de telefonía, hasta lavadoras y refrigeradores.

Todo lo que se recopiló desde ese entonces fue almacenado en el Centro de Reciclaje Orito para ser trasladado después al continente.

“Estamos enfocados en minimizar el impacto ambiental que tenemos y, para ello, es clave hacerlo desde el lugar de origen. Recibimos materias primas limpias, secas y separadas, con la finalidad de transformarlas en otro recurso y, de paso, generar también conciencia ambiental. Con estas acciones, se descongestiona no solo la isla, sino que también el planeta”, comentó la encargada de este centro de acopio, Alexandra Tuki.

El traslado de los residuos desde Rapa Nui hasta el puerto de Valparaíso tomó diez días. CEDIDA

Por su parte, Mahia Ponce añadió que “es importante poder sacar estos equipos de la isla, llevarlos al continente, poder procesar la materia prima, extender su vida útil e inventar un nuevo aparato”.

Explicó a su vez que “eso no lo podemos hacer aquí, porque no contamos con las tecnologías necesarias y, al no tenerlas, la gran mayoría de estos residuos terminan en el único vertedero que tenemos. Por eso es significativa esta alianza que hizo posible el retiro de los residuos desde Rapa Nui hacia el continente. Es un gran aporte, porque así podemos cuidar y preservar el entorno que nos cobija”.

En tanto la directora de Medioambiente de la Municipalidad de Rapa Nui, Vairoa Ika, agradeció la iniciativa ya que estos residuos generan un impacto súper fuerte en Rapa Nui, porque ocupan mucho espacio.

“Hemos desarrollado en conjunto espacios de educación en la Tapati y visibilizado lo que hemos hecho en estos años con la comunidad. Estamos felices también de que Entel se haya sumado como único auspiciador de nuestro evento Koro Nui Henua, en honor a Mama Piru, nuestra activista ambiental que promovió el cuidado de la isla”, destacó Ika.

El compromiso de Entel con la isla

Desde 2004, Entel trabaja codo a codo con las comunidades de Rapa Nui y con sus autoridades. A partir de ese año, gracias a la inversión de la empresa de tecnología y telecomunicaciones, más de 3 mil habitantes de la isla tuvieron acceso a la telefonía móvil y 24 meses más tarde arribó la banda ancha a la isla.

En 2015 se instaló un nuevo enlace satelital para mejorar la capacidad de transmisión de datos y 1 año más tarde se desarrolló el proyecto digital “Yo leo Rapa Nui” junto con País Digital. Recientemente, en junio de 2023 comenzó a operar la red 5G.

“El compromiso de Entel con Rapa Nui trasciende lo relacionado a acercar la tecnología disponible a los isleños y conectarlos con el continente y el mundo. Así, no solo fuimos la primera empresa en llevar 5G a la isla, también nos comprometemos con la sostenibilidad en Rapa Nui para que pueda avanzar de manera firme en el tiempo para ser un referente internacional, en todo lo que eso implica, no solo en términos ambientales, sino que también sociales”, concluyó la gerenta de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.