Pirola: cuáles son los síntomas de la variante del virus COVID-19

Luego que la OMS levantara el 5 de mayo de 2023 la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, comenzó un repunte de casos en España, cosa que escapaba de lo previsto por la comunidad científica.

El porcentaje contagios de la variante Omicrón se situó en un 100% de los casos en la primera mitad del 2023. Durante la primera semana de agosto del año pasado se dio a conocer la nueva variante BA.2.86 (Pirola) que fue localizada además en Estados Unidos y China, cosa que alertó al país europeo.

En el último informe de la OMS sobre la variante Pirola, se habla de su presencia en al menos 46 países, con un incremento de prevalencia lento pero continuo. La población inmunizada se mantiene resistente en un alto porcentaje a la infección, y, por lo tanto, no se temía por su incidencia en los sistemas públicos de salud en 2023.

Según publicó la doctora Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS en COVID-19, en un video en X el 11 de noviembre pasado, “cuando analizamos la gravedad, observamos cualquier cambio en las hospitalizaciones, así como en la presentación de la enfermedad, y no vemos eso para esta variante de interés particular y sus sublinajes”

