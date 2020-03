Cuarentena total: alcalde de Santiago postula permiso único para pasear a mascotas

Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, indicó que se le solicitó al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el intendente Felipe Guevara que en el marco de la cuarentena total que afectará a 7 comunas de la Región Metropolitana, el permiso para pasear mascotas sea único.

Esto, luego que el Gobierno diera a conocer el protocolo para pedir permisos durante la cuarentena que afectará a Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. a partir de las 22:00 horas de este jueves.

Y es que según el protocolo, el salvoconducto para pasear a mascotas o animales que estén bajo su cuidado, con desplazamiento reducido dentro de las dos cuadras a la redonda del domicilio o residencia por 30 minutos se debe obtener todos los días.

Frente a esto, Alessandri expresó a 24 Horas que esta situación “ha sido una pregunta muy recurrente, que había que sacar permiso cada vez”.

“El permiso hoy como esta es que cada vez que voy a salir requiero un permiso nuevo. La solicitud que hicimos los alcaldes es que un permiso baste mientras dure la cuarentena”, detalló el jefe comunal.

El alcalde de Santiago explicó que “por ejemplo, si tenemos siete días con un permiso que me habilite a sacar a la mascota por los 20 minutos en las dos cuadras que está permitido, que sea uno solo y ciertamente el ministro Blumel y el intendente lo acogieron y próximamente no me cabe duda que van a anunciar la simplificación de este proceso”.