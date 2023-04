Estrategia Nacional del Litio: ¿rasca donde pica?

22 de Abril de 2023

Los acuerdos que deben existir para que los avances entreguen beneficios al país como un todo. En esto, ojalá la frase del presidente Boric de “dialogar hasta que duela” efectivamente permee al debate.

Por Victoria Paz

Compartir

Victoria Paz es economista y fundadora de Poder Económico

El Presidente Boric anunció la muy esperada Estrategia Nacional del Litio. Esta se compone de 5 pilares: Un papel activo del Estado en todo el ciclo productivo del litio, la colaboración público-privada para la exploración, explotación y agregación de valor al mineral, el uso de nuevas tecnologías extractivas que minimicen el impacto en los ecosistemas, la relevancia de las comunidades y la promoción de investigación en los salares para perfeccionar su cuidado.

Para evaluar la política lanzada pensemos en cuáles son los objetivos principales que queremos que persiga. Es decir, dónde pica.

Necesitamos aumentar participación de mercado, aprovechar el momento dorado del litio, avanzar en la sustentabilidad de la producción con relación a medioambiente y comunidades y capturar el mayor valor para el país. Esos son puntos críticos.

Con esto en mente, veamos ahora cómo la estrategia anunciada aporta a estos puntos.

Primer punto: participación de mercado

Chile sigue siendo el país con las mayores reservas mundiales, con un 36%, seguido por Australia con un 24% y Argentina con 10,4%.

Respecto de la producción, durante 2022 Chile generó el 30% de la producción mundial, después de Australia con un 46,9% y seguido por China con el 14%.

Con esta política: ¿podemos volver al primer lugar?

En este tema hay una declaración explícita respecto a ser los mayores productores del mundo, punto a favor.

También hay una declaración a favor de avanzar en Maricunga con Codelco y en otros salares a través de exploración.

Pero, estamos forzando a los privados a llevar siempre una participación minoritaria, con un Estado controlador de las empresas, en un modelo de cooperación público privada pre-determinado. Recordemos también que esto ocurrirá casi en el tercer año de gobierno, con un precedente de la fallida licitación de cuotas en 2021 que finalmente se desechó en 2022 con 2 propuestas ya adjudicadas. ¿Estarán interesados los privados en apostar nuevamente por Chile y con este modelo?

Respecto de la participación de mercado corremos también otro riesgo: La empresa que más produce en Chile es SQM, la cual genera el 20% de la producción mundial. Esta había anunciado inversiones para los próximos años, pero también ha insistido en la incertidumbre que genera sobre sus proyecciones el fin de su contrato en 2030. Habrá que evaluar si el anuncio respecto de la estrategia para la entrada del Estado como actor productivo en el salar de Atacama, previo a 2030, aporta o disminuye la falta de certezas que aduce SQM para llevar adelante inversiones cuantiosas y que aumentarían la producción.

Segundo Punto: No perder el momento dorado del litio

A qué se refiere el momento dorado: por un lado, adelantarse a un posible sustituto. No hay certezas aún, pero se han visto anuncios de desarrollos con sodio, entre otros, que permiten prever que existe un esfuerzo mundial para encontrar alternativas.

Por el otro lado, aprovechar la ventana de la brecha entre oferta y demanda que existe actualmente. Los precios inusualmente altos de 2022 se dieron debido a una distancia de toneladas necesarias y toneladas comercializadas que no se mantendrá eternamente y, de hecho, ya este 2023 la entrada de mayor oferta de litio al mercado ha hecho bajar los precios.

La entrada del Estado al salar de Atacama es, en este punto, el pilar de la política que sí o sí debe salir bien, ya que es la única con posibilidades de acelerar el tranco y aumentar la producción en plazos más acotados. ¿Qué pasa si no llegan a acuerdo y en vez de eso se tranca la pelota? No solo no avanzaremos en producción sino que probablemente esta descenderá.

La operación de Codelco y Enami también contribuirá a la producción en proyectos nuevos, pero tomarán tiempo y, desde la perspectiva de una nueva empresa pública, ésta implica los tiempos legislativos además de los de puesta en marcha.

Tercer Punto: Avanzar en la sustentabilidad de la producción con relación a medioambiente y comunidades

En este punto es fundamental transitar hacia los métodos de extracción directa, por sobre el proceso por evaporación. Pero, además es importante relevar que los proyectos tienen probabilidades de avanzar rápido si las condiciones para las RCA son técnicas y no políticas. En esto, se han visto ciertas actuaciones ambivalentes desde las instancias correspondientes, aprobando aquello que no tiene recomendación técnica y no aprobando aquello que sí lo tiene.

Cuarto Punto: Capturar el mayor valor para el país

Por una parte, respecto de las rentas que recibe el Estado, las que actualmente pueden llegar hasta 40%. No hay que perder esto de vista ya que incorporado de manera permanente al presupuesto público puede significar recursos importantes para desafíos tales como la PGU.

Por otra parte, avanzando en la cadena de valor. ¿Qué significa esto? Es avanzar en la sofisticación del producto que se entrega, acercándose al consumidor final. Ejemplo: en el litio el primer eslabón de la cadena es el procesamiento del material básico y los últimos eslabones son los vehículos eléctricos. Entre uno y otro eslabón hay diferencias de precios de 100X. Si bien es difícil que Chile produzca vehículos eléctricos (está lejos de los centros de consumo y distante de los otros insumos que requiere un vehículo) sí puede avanzar en, por ejemplo, la producción de cátodos o incluso baterías. Para esto, como cualquier inversión, las condiciones que ofrece el país a los posibles productores son fundamentales.

¿Conclusión? Hay 2 grandes aspectos en los que se juega esta estrategia: En primer lugar, que las alianzas público-privadas involucradas en los distintos aspectos de esta propuesta sean exitosas, ya que serán las habilitantes absolutas de estos desafíos en los tiempos necesarios. Segundo, que los desafíos que asuma el Estado no sean un factor de ralentización que finalmente no permita avanzar ni a los proyectos existentes ni a los potenciales. Tenemos que ser pragmáticos y no ideológicos.

¿Fundamental en ambos? Los acuerdos que deben existir para que los avances entreguen beneficios al país como un todo. En esto, ojalá la frase del presidente Boric de “dialogar hasta que duela” efectivamente permee al debate.