23-J: Lecciones desde España

22 de Julio de 2023

Por Enrique Morales Mery

Compartir

Enrique Morales Mery es Cientista Político

Este domingo 23 se celebran las elecciones anticipadas en España y como telón de fondo hay un marcado fortalecimiento de los partidos tradicionales. En la actualidad tanto el PSOE como el PP aparecen como los favoritos para concentrar las preferencias y resucitar la lógica de convivencia bipartidista. Este regreso no es antojadizo, es resultado de un camino ya transitado por el votante español que en el último tiempo vio nacer tres intentos por derribar lo establecido. Desde la extrema izquierda se fue consolidando el proyecto Podemos (hoy Sumar), enarbolando la representación de una izquierda identitaria, muy a tono con la diversidad contemporánea; desde la extrema derecha resurgieron las huestes del conservadurismo con toques nacionalistas de la mano de Vox. Y el centro intentó un nuevo aire, emulando a la extinta UCD, a través de Ciudadanos.

A poco andar estos grupos se fueron integrando al escenario de la nueva política española logrando hacer disminuir la influencia directa de la centroizquierda y la centroderecha. En alguna medida aumentaron su importancia para la conformación del gobierno o para una mayor efectividad desde la oposición. Se hicieron visibles Podemos y Vox desde variados ámbitos y generaron con ello relatos más definidos y confrontacionales; Ciudadanos recogió el guante centrista y mediador que era necesario dada la naciente polarización. Prontamente esto activó la memoria política del PSOE y el PP, quienes venían de transmitir valores moderados para acabar con el oscuro legado de la guerra civil y la dictadura franquista. Entendieron que para mejorar su peso especifico y dar estabilidad al sistema debían revivir un discurso y acción centrípetos.

Lo anterior no equivale a pasar por alto lo que diferencia a una postura de otra, pero sí equivale a disminuir la influencia de los discursos radicalizados, fragmentadores o sencillamente fanáticos. España conoce el costo y ese retroceso por muy gradual, edulcorado o retocado que se presente no puede volver a ser parte de su historia. Ante esta tendencia mediadora y de moderación Ciudadanos fue perdiendo razón de ser, replicando el destino de la UCD; prontamente sus bases se irán repartiendo hacia ambos lados del camino. Será la tacita aceptación de que tanto el PSOE como el PP han decidido no coquetear con los extremos e invertir en cambio en posturas centristas.

Desde aquí la amenaza del bipartidismo puede leerse como la ventaja de una mutua moderación, como la lectura práctica y anticipada de que todo extremo condiciona negativamente las relaciones y la convivencia democrática, lo que conlleva una interesante lección que debiera captar la atención de nuestro país. Chile ha dinamitado la

amistad cívica y lo ha hecho consolidando el clima de polarización y cancelación que rodea a todas las posturas que recalcan el desacuerdo y la distancia ideológica. Si en cambio miramos a España entenderemos la decantación de sus caminos y las consecuencias que ello trae; tenemos a su vez la posibilidad de matizar esta mirada renovando la opción de centro como tal. En vez de acudir a soluciones bibloquistas o bipartidistas nuestro país puede optar por un camino similar a la Coalición Multicolor de Uruguay, fortaleciendo a los partidos y movimientos representativos de la centroizquierda, el centro y la centroderecha.

Las tendencias centrípetas, convocantes y convergentes señalan el camino de mayorías diversas, dinámicas, gradualistas y moderadas que redireccionan los esfuerzos de cambios sin rupturas. Los aires maximalistas, refundacionales, mesiánicos o sacros se ven superados y eclipsados por tendencias conscientes, realistas y no ideologizadas. La política necesita ese tenor, ese descanso, esa sensatez y nuestro país, a su medida y

desde sus circunstancias, debiera reflexionar para encaminarse hacia un futuro conjunto, estable y consciente del valor de la amistad cívica y de la profunda democracia que se construye día a día.