2 de Enero de 2025

No más oportunidades a los reincidentes de siempre

Esta no es la primera vez que la mina Los Bronces y, particularmente, el depósito de Estériles Donoso son sancionados por la autoridad ambiental: en 2014 el organismo fiscalizador inició procesos por el escurrimiento de drenajes ácidos en el mismo depósito, por no generar monitoreos mensuales una vez constatado este problema y por no ejecutar una medida compensatoria por la pérdida de superficie de bosque nativo, entre otras; infracciones por las que Anglo American ya fue sancionada.

