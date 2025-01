“Hay maltratadores”: el grito de auxilio de la mujer que cayó del Ministerio de Hacienda

Actualizado el 20 de Enero de 2025

El mensaje se encuentra en manos de la fiscal Patricia Varas, quien ordenó nuevas diligencias a Carabineros en el Ministerio de Hacienda, para conocer mayores detalles respecto del mensaje enviado por la mujer antes de su muerte.

Un mensaje desgarrador fue enviado por una mujer, funcionaria del Ministerio de Hacienda, en el atardecer del martes de 14 de enero, por medio de la plataforma Teams a las 19:39 horas. Escribió las iniciales de dos nombres, de los supuestos responsables de dichas acciones, y como en un llamado de auxilio, alertó en su mensaje: “Hay maltratadores – hagan sumarios”.

Treinta minutos más tarde, la mujer caía del piso 14. Una abogada de 37 años, funcionaria de la defensoría del contribuyente del Ministerio de Hacienda. Fue en pleno centro de Santiago, a un costado del Palacio de La Moneda, el cuerpo de mujer yacía en una terraza de Teatinos 120.

Al concurrir al lugar, según radio ADN, el personal de salud se percata que en la terraza del tercer piso se encontraba una “mujer tendida en piso de cubito dorsal sin signos vitales y decapitada”.

El fiscal Felipe Olivari, quien supervisó la investigación inicial, señaló que “estaríamos hablando preliminarmente de un suicidio y descartó la participación de tercero”. Su muerte fue instantánea.

El mensaje, eso sí, que mandó la funcionaria llegó al grupo de trabajo a las 19:39 horas del pasado martes, solo minutos antes del hecho, y la abogada acusaba a dos jefaturas del organismo de presunto maltrato laboral.

Pero lo cierto, era un llamado de auxilio que muchos funcionarios se pueden haber sentido interpretados.

De hecho, la abogada titulada de la Universidad de Chile, magister en derecho y especialista en derecho tributario, no registra una denuncia sobre su situación.

Según información de Transparencia, en el mensaje de la funcionaria advertía que los responsables eran “R. C. R y V. K., que son altas jefaturas en la división de del Ministerio Hacienda”.

Las circunstancias para esclarecer que fue un suicidio aún no son precisas en el contexto de la investigación. Sin embargo, el mensaje que la abogada envió minutos antes de caer de un 14° piso podrían dar pistas que van en ese sentido. Ella, eso sí, habría denunciado maltrato laboral en el chat del trabajo.

Quienes conocen de esta indagatoria administrativa explican que teniendo en cuenta los antecedentes de que podrían existir posibles casos de maltrato y/o acaso laboral, las diligencias apuntarán a levantar testimonios al interior de la institución, con el fin de determinar si aquellos hechos configuran faltas administrativas o a la Ley Karin.

¿Existió acoso?… Maltrato no cabe duda, fueron las últimas palabras de la funcionaria, que, como un grito de socorro, dejó antes de caer del piso 14.

Por su parte han existido en varios ministerios, denuncias de un mal clima laboral, en muchos departamentos del Estado. Y muchos otros casos que no se denuncian, lo que no significa que no existan, por lo tanto, lo que sucedió en el Ministerio de Hacienda es un llamado de alerta, sobre el clima laboral que se vive en muchas entidades públicas.

Fue en conversación con Radio Universo que el presidente de la ANEF, José Pérez, abordó las situaciones de maltrato, a nivel país, en las distintas reparticiones del Estado y la gravedad de las mismas.

No olvidemos que la víctima del caso Monsalve, fue visitada- corroborada por su abogada- por una persona que venía de parte del subsecretario. Y ella le dijo delante de su padre: “Si tú denuncias, tú nunca vas a ganar, porque estás denunciando a un poderoso”. Le sugirió que se fuera a China, ya que la podían atropellar o atropellar a su papá.

De este tipo de situaciones estamos hablando…