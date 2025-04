Hacienda explica aranceles de 10% de Trump a Chile: cobre y productos forestales quedan excluidos

2 de Abril de 2025

Desde el mundo empresarial expresaron su preocupación por este impuesto a las importaciones, ya que tendrá como principales afectados a las frutas, especialmente la uva, y los vinos, entre otros productos.

El Ministerio de Hacienda salió al paso del Día de la Liberación en Estados Unidos, donde Donald Trump anunció una serie de aranceles para cerca de 60 países, entre los que destaca Chile con una tasa del 10%.

Ante lo informado por el presidente norteamericano, la cartera dirigida por Mario Marcel detalló en una declaración pública que “este impuesto a las importaciones contempla una tasa de 10% para todos los productos provenientes de todos los países del mundo. Además, se anunciaron aranceles adicionales mayores al 10% para otros 45 países”.

“Entonces, respecto de nuestro país, la medida anunciada señala que los productos que Estados Unidos importe desde Chile tendrán que pagar el arancel mínimo base de 10% para ingresar a ese país, al igual que otros 94 países listados”, precisó.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aclaró que “hay productos importantes de la canasta de exportaciones de Chile a ese país que quedarían excluidos de esta lista de aranceles, tales como el cobre. También se exceptúan a través de esta orden ejecutiva, los productos de madera y otros bienes que no están disponibles en Estados Unidos”.

Junto con ello, dejó en claro que esta medida tomada por la Casa Blanca no corresponde ser calificada como una represalia hacia nuestro país, ya que “el arancel de 10% aplicado a Chile es el mínimo base para todos los países del mundo y no responde a ninguna acción específica de nuestro país, pues no hay ningún país que se exceptúe de la medida general arancelaria. Más aún, el comunicado de la Casa Blanca que argumenta las medidas no contiene ninguna mención a Chile, como si las hay respecto de algunos países de la región”.

Empresariado muestra preocupación por aranceles a importaciones

Por su parte, preocupación mostraron diversos gremios empresariales ante el anuncio de los aranceles a las importaciones, que en el caso de Chile llegan al 10%, y que se harán efectivas desde este 5 de abril.

Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), expresó a La Tercera que “en el caso particular de nuestro país, la tarifa aplicada es la menor, similar a la de más de 90 países del mundo. Eso significa que nuestra posición relativa no empeora, pero sí pierde por la tarifa del 10% que nos obliga a ser más competitivos, por posibles barreras en otras economías, la inestabilidad en los mercados y por el frenazo global”.

Antonio Walker, titular de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), acusó que estas tasas afectarán a “cerezas, arándanos, manzanas, peras y uva de mesa, además de vinos; los cuales tienen una presencia consolidada en el mercado estadounidense”.

En esta línea, desde Fedefruta apuntaron que la uva en el último tiempo “ha tenido muchas dificultades. Este 10% hace que las ventas estén bajo la línea de flotación, lo que significaría que muchos productores no pudieran tener resultados que avalen seguir comercializando fruta con los Estados Unidos o lisa y llanamente seguir produciendo esa especie en Chile”.

En tanto, el ex canciller Heraldo Muñoz declaró a CNN Chile que “a partir de ahora las reglas que existían, que funcionaban más o menos y los acuerdos de libre comercio están siendo dejados de lado. Lo que vamos a ver, seguramente, es la retaliación de muchos de estos países”.