Por una educación de calidad para todas y todos

23 de Enero de 2025

Muchos estudiantes se encuentran celebrando su ingreso a la educación superior, otros tantos están analizando sus posibilidades para intentarlo el próximo año nuevamente, pero ¿cuántos quedaron fuera? ¿Cuántos estudiantes ni siquiera piensan en ir a la universidad debido a las consecuencias de una educación que no pudo responder a sus necesidades?

Compartir

Victoria Espinoza Directora de investigación Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETi UC).

La educación es un proceso que se enfoca en la promoción del aprendizaje de quienes son educados. De alguna manera, todos hemos formado parte de espacios educativos, formales o informales, lo que nos ha permitido aprender y usar esos aprendizajes para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, la educación que se entrega a todas las personas no es la misma, y aunque eso es algo esperable, pues cada contexto específico determinará el tipo de estrategias y recursos educativos que se implementen, no debiera haber diferencias que impacten sobre la calidad de la educación que se imparte. Todos los estudiantes debieran poder participar de un sistema educativo que impulse su aprendizaje al máximo, independiente de las necesidades educativas que presenten.

Hoy en Chile, pese a la gran cantidad de reformas y proyectos existentes, las brechas educativas persisten, siendo una de las más evidentes aquellas asociadas al nivel socioeconómico. No es lo mismo educarse en un colegio privado que en uno público, y no por las diferencias específicas de contexto. No es lo mismo, porque hay diferencias a nivel de calidad y de recursos, entre otras muchas cosas, lo que finalmente se traduce en aprendizajes disminuidos para un grupo y todo lo que eso conlleva a nivel de oportunidades.

Muchos estudiantes se encuentran celebrando su ingreso a la educación superior, otros tantos están analizando sus posibilidades para intentarlo el próximo año nuevamente, pero ¿cuántos quedaron fuera? ¿Cuántos estudiantes ni siquiera piensan en ir a la universidad debido a las consecuencias de una educación que no pudo responder a sus necesidades? Los resultados de la PAES 2024 reafirman está diferencia, como se ha comentado bastante en las últimas semanas, casi la totalidad de los establecimientos con mejores resultados son particulares pagados, aunque este tipo de colegios atiende a una proporción reducida de la población. Y no es que la educación se reduzca simplemente a preparar a los estudiantes para una prueba, pero la realidad es que dicha prueba constituye una barrera (infranqueable para algunos) para continuar expuestos a una educación de calidad.

Por otra parte, es sabido que los docentes de distintos tipos de establecimientos hacen importantes esfuerzos por entregar una educación de calidad a sus estudiantes, sin embargo, deben existir ciertas garantías por parte del sistema, que nos permitan realmente poder celebrar el día de la educación, considerando una educación de calidad para todos y todas.