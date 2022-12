Postergan formalización de Rodrigo Rojas Vade por el delito de estafa

19 de Diciembre de 2022

La audiencia en donde se detallarían los cargos en contra del ex convencional fue reprogramada para febrero, debido al paro nacional de fiscales.

El Ministerio Público confirmó este lunes que la audiencia de formalización en contra del ex convencional Rodrigo Rojas Vade, quien se encuentra imputado por el delito de estafa, será reprogramada para el próximo 13 de febrero.

El ex integrante de la Convención Constitucional debía presentarse durante esta misma jornada en el Centro de Justicia, lugar en donde se entregarían detalles sobre las imputaciones que pesan en su contra. Sin embargo, el trámite terminó siendo suspendido debido al paro nacional iniciado por los fiscales en rechazo al proyecto de reajuste al sector público.

El fiscal Patricio Cooper precisó que la formalización de Rojas Vade fue trasladada para febrero del próximo año, en la misma sala en donde debía realizarse la de hoy. También detalló que el ex convencional no sería imputado por el delito de perjurio, al considerar que la investigación no daba para otorgar aquel tipo penal.

Tras la postergación de la audiencia, Rojas Vade se retiró del Centro de Justicia sin emitir declaraciones. Su abogado, Tomás Ramírez, comentó que “él reconoce que lo que hizo no es lo correcto, que él efectivamente debió haber señalado cuál era su tratamiento, y además reconoce que esta mentira ha provocado un daño inconmensurable en las personas que confiaron en él, y en la población en general“.

La acusación contra Rojas Vade

La investigación contra Rodrigo Rojas Vade comenzó en septiembre de 2021, cuando el entonces convencional constituyente reconoció que había mentido sobre su diagnóstico de cáncer, el que lo había hecho conocido como activista durante las manifestaciones por el estallido social.

Al impacto político causado por el engaño del ex integrante de la Lista del Pueblo se sumó una arista económica, debido a que durante meses realizó colectas y rifas para realizar tratamientos por una enfermedad que nunca sufrió.

La defensa de Rojas Vade aseguró que en aquel momento Rojas Vade tenía una deuda por concepto de salud por $27 millones -la que adquirió por un crédito de consumo con un banco-, aunque reconoció que “nunca pagó por ningún tratamiento oncológico”.

La mentira del convencional causó un daño irreversible al anterior proceso constituyente. Debido a su acción, el Congreso tuvo que elaborar una ley para viabilizar su salida, la que finalmente se concretó en marzo de 2022.

Desde entonces el ex activista político ha permanecido totalmente al margen de toda actividad pública, sin entregar mayores declaraciones a la prensa.