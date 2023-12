Del 18 de octubre al último plebiscito: así fue el proceso que intentó cambiar la Constitución

17 de Diciembre de 2023

Este domingo se impuso el En Contra ante la opción A Favor, con lo cual finalizó el segundo intento por instaurar una nueva Constitución iniciado tras el estallido social.

Este domingo 17 de diciembre de 2023 se impuso en el Plebiscito de Salida la opción En Contra versus el A Favor, con lo cual finalizó el segundo intento por instaurar una nueva Constitución, luego del estallido social del 18 de octubre de 2019.

Luego de las multitudinarias protestas que se realizaron en diversas ciudades del país, concentrándose la mayoría en Santiago, donde la Plaza Baquedano pasó a ser rebautizada como Plaza Dignidad por los manifestantes, el mundo político llegó a un acuerdo para llevar adelante un proceso constituyente el 15 de noviembre de ese mismo año.

La intención de este acuerdo, del cual se excluyó el Partido Comunista y formó parte el entonces diputado Gabriel Boric, era entregar salida institucional que permitiera canalizar las demandas sociales que expresaba la ciudadanía y dio paso a la llamada Convención Constitucional.

El fracaso de la Convención

Este acuerdo trajo consigo la creación de la Convención Constitucional, órgano encargado de la redacción de una nueva Constitución, que fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

La labor de la Convención se vio entorpecida por una serie de hechos externos desde el primer día, destacando el escándalo protagonizado por Rodrigo Rojas Vade, la interrupción en la entonación del himno nacional durante la ceremonia de instalación, la presencia de corpóreos en el ex Congreso, votaciones desde la ducha y peleas diversas entre los mismos convencionales.

Finalmente, el triunfo del Rechazo se impuso al lograr un 61,87% de los votos contra un 38,13% del Apruebo.

Luego de estos resultados, Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, planteó que “el pueblo ha hablado. Aprender con humildad y seguir avanzando por el futuro de Chile”.

“Es muy apresurado hoy definir cómo debería diseñarse el proceso, lo que sí está claro es que la definición le toca al Congreso Nacional, es decir, a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado, con el liderazgo del Presidente de la República y esperemos que se pueda construir un camino que permita tener una nueva Constitución, que es el mandato popular, que fue manifestado hace casi dos años”, agregó.

Republicanos se impone en el Consejo Constitucional

Tras este resultado, los partidos políticos siguieron adelante con la discusión constituyente, y con la intención de evitar los errores cometidos por la Convención, se generó un Consejo Constitucional, estamento que esta vez tendría un Comité de Expertos, quienes generarían un texto que sería ratificado por los consejeros.

Esta elección de consejeros, a diferencia de lo visto con la Convención, donde la fenecida Lista del Pueblo se llevó todas las luces, fue Republicanos la que acaparó los escaños, con Luis Silva como principal ganador.

Sin embargo, a diferencia del proceso anterior, la atención de la ciudadanía no estuvo centrada en la labor del Consejo, si no que en el texto mismo, en que se vieron artículos ampliamente cuestionados, como la eliminación del pago de contribuciones y la incertidumbre respecto a normas como el aborto en tres causales, la persecución del narcotráfico y la Ley Papito Corazón.

Ante esto, se generó una impensada división en Republicanos, la principal fuerza al interior del Consejo Constitucional, sobre la idoneidad de generar una nueva Carta Magna.

¿Fin al proceso constitucional?

Este domingo 17 de diciembre, las voces A Favor y En Contra de la nueva Constitución se unieron respecto a una idea rectora: sea cual sea el resultado, el proceso constituyente llega a su fin.

Así, la ex convencional Patricia Politzer señaló a EL DINAMO que “cualquiera sea el resultado del plebiscito, este ciclo constitucional está cerrado. Sin embargo, no hemos sido capaces de solucionar la crisis que provocó el estallido social con sus marchas multitudinarias y, también, su explosión violenta”.

Una visión similar precisó Fernando Atria, quien sostuvo que “no creo que hoy haya espacio para un nuevo proceso constituyente. Pero el hecho de que no tengamos una solución a la crisis, no quiere decir que la crisis desaparezca. En ninguna esfera de la vida justo cuando se nos acaban las soluciones se nos acaban los problemas, ¿verdad?”.

En la vereda contraria, el ex presidente Eduardo Frei aseveró que “si la gente vota como yo voté se debería terminar este proceso, hay otros que dicen que se va a terminar igual, yo no creo que se va a terminar, yo creo que va a seguir”.

“Tenemos que definir las cosas porque o si no el país no va a progresar, no se va a desarrollar y vamos a continuar estancados por muchos años”, cerró.