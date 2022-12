CDE se defiende por las críticas a la libertad de uno de los condenados del caso Luchsinger Mackay

20 de Diciembre de 2022

A la reacción del presidente del Consejo de Defensa del Estado se sumó el Gobierno para intentar revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco.

La Corte de Apelaciones de Temuco decretó la libertad condicional a José Tralcal Coche en una decisión que ha generado polémica durante los últimos días. El comunero mapuche fue condenado a 18 años de cárcel por el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en enero de 2013.

Frente a esa decisión, Jorge Luchsinger Mackay, hijo mayor de las víctímas, cuestionó la medida argumentando que “el Estado está de parte de los imputados y no de las víctimas… Por qué el Consejo de Defensa del Estado (CDE) intercede hace un par de semanas e interpone una acción legal para impedir que se conozcan los antecedentes que otorgan beneficios a estos imputados”.

Al respecto, el presidente del CDE reaccionó frente a las dudas que planteó Luchsinger Mackay.

“Se menciona una acción del Consejo de Defensa del Estado para supuestamente `impedir` la entrega de antecedentes solicitados a Gendarmería de Chile sobre beneficios otorgados a condenados por el asesinato del matrimonio, es importante precisar que este servicio, en el marco de sus funciones, solo ha cumplido con su mandato legal.

En este contexto -continuó- el CDE presentó un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Temuco a petición de Gendarmería de Chile, que decidió negarlos por considerarlos reservados, conforme lo establecido en el artículo Nº21 de la Ley 20.285, ante lo cual asumimos su defensa como es nuestra obligación”, comenzó diciendo Juan Antonio Peribonio en una carta a El Mercurio.

“Cabe señalar que el acceso a la información, así como su reserva, no es determinante por sí misma con la libertad condicional otorgada, proceso en el cual el CDE no ha tenido participación. Ante la frase (de Jorge Luchsinger Mackay) señalada en la nota de prensa ´el Estado está de parte de los imputados y no de las víctimas´, de la cual se podría deducir alguna alusión a las actuaciones de este servicio, es relevante señalar que las mismas, como en todo cuerpo colegiado, se adoptan en base a criterios técnicos-jurídicos que se confrontan al momento de definir las estrategias con que se defenderán los intereses públicos ante los tribunales”, extendió.

No fue la única reacción a la libertad de Tralcal

Para el Gobierno no pasó inadvertida la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco de otorgarle la libertad condicional a José Tralcal.

El Ministerio del Interior presentó un recurso de Apelación en contra de esta medida apuntando que, el 15 de octubre la Comisión de Libertad Condicional había rechazado los beneficios para este comunero a pesar de su “buena conducta” como ha calificado el tribunal.

La familia, en paralelo, apelará en la Corte Suprema esta decisión.

Tralcal dejó el viernes el Centro de Educación y Trabajo de Victoria, recinto al que había ingresado por beneficios obtenidos anteriormente en el desarrollo de la causa.