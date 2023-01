Corte Suprema niega que esté buscando “hacer caer al sistema” con fallo sobre isapres

20 de Enero de 2023

Ángela Vivanco, vocera del máximo tribunal, afirmó que con la resolución sobre la tabla de factores solo se pretende "hacer cumplir el derecho".

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, negó que el máximo tribunal esté buscando “hacer caer al sistema” de isapres con el fallo emitido en diciembre pasado, que las obligó a aplicar la nueva tabla de factores, dictada en diciembre del 2019 por la Superintendencia de Salud, a todos sus afiliados, además, restituir los cobros en exceso.

De acuerdo a los encargados del sistema de salud privado, la resolución agudizaría los problemas financieros que arrastran las isapres desde la pandemia, llevando incluso a que algunas instituciones quiebren, lo que afectaría directamente a sus pacientes y al sistema público, que debería recibirlos en medio de una larga lista de espera.

La jueza Vivanco abordó este tema y en declaraciones a radio Universo planteó que “cuando nosotros hemos sacado fallos en esta materia, y hemos tratado de unificar la jurisprudencia, dada la gigantesca judicialización que ha sucedido en esta materia, nosotros jamás hemos pretendido desbaratar ni hacer caer el sistema, ni poner en jaque económico al sistema, sino hacer cumplir el derecho, y el derecho aplicable no solamente son normas que se aplican a las isapres, sino también los importantes fallos que ha dictado en esta materia el propio Tribunal Constitucional“.

Bajar la judicialización

La representante de la Corte Suprema aclaró además que el objetivo del fallo es “bajar la judicialización” sobre los planes, para que así se pueda ordenar el funcionamiento de la salud privada.

“No hay ninguna voluntad, ni intención oculta para que el sistema de salud privada desaparezca, sino que, al contrario, que se mantenga, pero en las bases y las pautas que el Estado de Derecho mandata”, agregó.

En ese sentido, Vivanco recordó que el Tribunal Constitucional (TC) “resolvió que parte de la tabla de factores que estaba en la Ley de Isapres era inconstitucional y eso no lo resolvió ayer, lo resolvió el 2010, han pasado casi 13 años“.

Por la devolución de los excesos, la ministra comentó que “aquellas instituciones que no se ajustaron al fallo del TC ganaron una gran cantidad de dinero. Y, en consecuencia, no es como que a uno de nosotros le digan sin anuncio que tiene que pagar o devolver algo que usted nunca se imaginó. Se estaba en conciencia de que no estaban cumpliendo con esos aspectos, y tampoco estamos diciendo que se retrotraiga la deuda 13 años, sino que al momento en que la Superintendencia fija una tabla de factores que es estándar y a la que se tienen que acoger todos”.