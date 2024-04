Qué dijo Milton Juica sobre las versiones de que Luis Hermosilla lo ayudó a llegar a la Corte Suprema

3 de Abril de 2024

El ex magistrado manifestó que para él el único problema en la designación de jueces el el Senado, porque "es político".

Compartir

El ex ministro de la Corte Suprema Milton Juica aseguró que durante su permanencia en el máximo tribunal del país nunca recibió a alguien que quisiera hacer lobby para el nombramiento de un magistrado.

En entrevista con CNN, Juica dijo que según su parecer “el único problema” en el actual proceso de nombramiento de jueces es el Senado “porque es político”.

Al ahondar en el tema, el ex supremo aseveró que el actual sistema “es nefasto, es malo, porque hay que partir de la base que todo parte desde el momento en que se confecciona una terna o una quina que va al Ministerio de Justicia. Ahí empieza el problema, porque no tenemos control de las personas que piden hablar con el ministro de Justicia, de los que llaman al ministro de Justicia, no tenemos control de los interesados que van al ministerio de Justicia, no sabemos nada de eso“.

En particular, sobre el Senado, dijo que “todos los nombramientos han sido de un candidato de tal percepción política, porque los jueces no son políticos. Se les percibe por lo que fallan, por lo que dicen, por lo que hablan, y sobre esa base se hace un cuoteo“.

En cuanto a si existe un sistema de nombramiento que él prefiera, planteó que “buscaría un sistema que dé plena objetividad en el nombramiento, que sea altamente transparente, pero todavía no veo cómo se puede hacer”.

“Sacar el Senado traería mejores posibilidades de transparencia“, aseguró a continuación.

¿Recibió ayuda de Luis Hermosilla?

El ex ministro del máximo tribunal descartó en la oportunidad que el abogado Luis Hermosilla haya tenido algo que ver en su nombramiento, como se mencionó en algún momento.

“No necesité de ninguna intervención“, aseguró al respecto.

“Debo decir que a Luis Hermosilla lo conozco por las causas de derechos humanos, porque era el abogado de la familia Parada y estaba dentro del grupo de todos los abogados que en esa época se la jugaron. Tuve la oportunidad de convivir con él, como conviví con muchos penalistas, ya que teníamos buenas relaciones porque son abogados y cooperan en la función jurisdiccional”.

Profundizó sobre el tema de una supuesta ayuda de Hermosilla para que él llegara al máximo tribunal y recalcó que “eso no pudo haber ocurrido, porque mi nombramiento fue el año 2001 y fue bajo el gobierno de Ricardo Lagos. A menos que haya tenido mucha relación Hermosilla con el presidente, que lo dudo“.

A continuación detalló que “no necesité de ninguna intervención, porque mi nombramiento se debió a que nombraron a Domingo Kokisch. Fue uno por un lado y otro por el otro. O sea, cuando quedaron dos vacantes, ya estaba decidido que el Congreso le iba a dar el pase a Domingo Kokisch, en el entendido que también me lo iban a dar a mi“.

Milton Juica reiteró que “para mí el único problema es el Senado, porque es político. Como dije, mi nombramiento se tuvo que aprobar por el Senado y llegar a acuerdo para que me nombraran a mi, en la medida que se nombraba a Domingo Kokisch. Así ocurrió y yo no me moví siquiera de mi asiento para ser nombrado“.