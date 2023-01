El rotundo desmentido de Monsalve por eventual llegada de Las Maras a Chile

20 de Enero de 2023

El subsecretario del Interior respondió a los dichos del fiscal Francisco Bravo, quien aseguró que se reunió con él para abordar el presunto ingreso de la organización criminal salvadoreña.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó un rotundo desmentido a la serie de especulaciones que han surgido a propósito de la eventual llegada a Chile de la organización criminal salvadoreña Las Maras, reconocida por ser una de las más violentas de América.

El tema se instaló tras una sesión de la comisión investigadora por la criminalidad en la Macrozona Norte de la Cámara de Diputados, en donde integrantes de la PDI fueron consultados por el supuesto ingreso de los pandilleros al territorio nacional, respondiendo que aquello debía ser abordado en una sesión secreta.

Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, añadió nuevos antecedentes y en una entrevista a Ex-Ante se había reunido en noviembre pasado, en forma separada, con el subsecretario Monsalve; además del de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; y de Justicia, Jaime Gajardo, para analizar la situación de La Maras y del Tren de Aragua.

Monsalve desmiente reunión con fiscal

Consultado por esta situación, el subsecretario Manuel Monsalve recalcó que “hasta este momento, no tengo ninguna información de las policías ni de inteligencia que me permitan afirmar que hay presencia de Las Maras en Chile. Es evidente que hay organizaciones criminales transnacionales operando en el norte”.

“Quiero terminar aclarando una situación, porque ha sido muy mediatizada esta supuesta presencia de los maras en Chile. Y la quiero desmentir totalmente, porque aseveraciones de esa naturaleza tienen que tener una base de seriedad, porque generan incertidumbre y temor“, añadió.

Sobre el supuesto encuentro con el fiscal Bravo, la autoridad comentó que “se ha hecho una afirmación en la que el representante de los gremios de los fiscales habría transmitido a tres subsecretarios de la presidencia la presencia de los Maras. Jamás me he reunido con esa persona en noviembre, eso no es efectivo. Incluso, yo lo emplazo a que diga el día y la hora que se reunió conmigo”.

En esta línea, el ex diputado PS precisó que solo hubo una reunión en mayo del año pasado, en la que en ningún caso se tocó el tema de Las Maras”.

“Esa afirmación es irresponsable, no tiene fundamento y es poca seria. El Gobierno lo desmiente totalmente”, cerró.