VIDEO – Mario Marcel: aumento del crimen organizado es “un peligro para la inversión”

15 de Abril de 2024

El secretario de Estado criticó que la Ley de Inteligencia lleve casi un año siendo tramitada por el Senado.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al aumento de hechos vinculados con el crimen organizado y las consecuencias que tiene para la economía del país.

En conversación con Tolerancia Cero, el secretario de Estado admitió que la crisis en seguridad que se vive “es sin duda un peligro para la inversión” debido a que “tiene la capacidad para irse transformando e ir agrediendo las instituciones“.

En ese sentido, la autoridad criticó que la Ley de Inteligencia, impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric, lleve casi un año siendo tramitada por el Senado.

¿En qué consiste la Ley de Inteligencia propuesta por el Ejecutivo?

Según indicó la autoridad, esta normativa “crea unidades de inteligencia en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y en el Servicio de Aduanas para que actúen juntos con la Unidad de Análisis Financiero, con más facultades para obtener información”.

“Sin embargo, no logramos avanzar, no se ha votado ni un artículo en particular“, lamentó.

En 2018, el ex presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley que busca modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), promulgado hace 20 años. Es por ello, que con el objetivo de agilizar el proceso legislativo, en enero de 2023 el actual mandatario Gabriel Boric, presentó una serie de enmiendas a la iniciativa.

En la actualidad, la propuesta de Ley de Inteligencia tiene urgencia calificada de discusión inmediata, por lo que se espera un avance en la discusión legislativa para los próximas días.

La intención de La Moneda es que durante este mes, el proyecto de ley sea despachado desde la Comisión de Defensa a la Cámara de Diputados para su votación, y luego pase al Senado.