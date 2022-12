Tohá descarta estado de excepción para el norte: “No es un instrumento apropiado”

22 de Diciembre de 2022

La ministra del Interior salió al paso de los reclamos de los diputados de la zona norte, quienes votaron en contra de la prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur para exigir la misma medida en sus regiones.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que el Gobierno avance en aplicar estado de excepción constitucional en la Macrozona Norte debido a la crisis migratoria y de seguridad registrada durante los últimos meses.

El tema se instaló tras la votación de una nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur, que logró aprobarse en el Congreso a pesar de los votos en contra y abstenciones de diputados de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, quienes de forma transversal exigieron que esta misma medida se aplique en sus zonas.

Tohá dijo comprender a los parlamentarios nortinos, admitiendo que en el norte existen situaciones “urgentes y angustiantes” en materia de criminalidad. Aun así, se mostró en contra del despliegue de personal de las Fuerzas Armadas, tal como ocurre actualmente en las provincias de Arauco y Biobío y en la región de La Araucanía.

“El instrumento que se está pidiendo no es un instrumento apropiado. En el norte lo que tenemos es crimen organizado, no tenemos este tipo de bandas que tenemos en La Araucanía que a crimen organizado suman una reivindicación territorial y una estrategia de apropiarse de la circulación por la región interrumpiendo, tomando control de los caminos. Eso no lo tenemos en el norte”, expresó la secretaria de Estado en una entrevista a Tele13 Radio.

La autoridad añadió que en el norte “tenemos crimen organizado con importante poder de fuego, tráfico de drogas, tenemos temas en la frontera (…) Son temas muy preocupantes, pero requieren instrumentos adecuados“.

En ese sentido, explicó que si estos temas se pretenden resolver con estados de excepción “tendríamos gran parte del territorio controlado por las fuerzas militares”.

Detención de vocero de Temucuicui

En otro tema, la ministra Carolina Tohá valoró la detención del vocero de la comunidad de Temucuicui, Mijael Carvones, quien es investigado por sustracción de madera, asociación ilícita y delitos tributarios.

La autoridad señaló que además del integrante de la comunidad mapuche se detuvo a “empresarios” de la actividad maderera, quienes habrían actuado en conjunto para cometer los ilícitos.

Sobre el vínculo de algunos sectores políticos con Temucuicui, la jefa de gabinete reconoció que “había ingenuidad, desinformación, de mirar estos temas con actitud romántica, sin conocer, sin saber de qué se está hablando. Es tan fácil entusiasmarse, romantizar situaciones cuando se las ve a lo lejos (…) es muy distinto cuando se conocen a los actores, cuando se ve lo que se vive ahí”.

Tohá precisó que “los episodios de los últimos años han hecho que todo el mundo abra un poco más los ojos, y miren no por la rendija, sino un poco más de frente sobre lo que pasa ahí”.