Presidente Boric considera “pertinente” declarar toque de queda por incendios forestales

8 de Febrero de 2023

Gabriel Boric recalcó que "el Gobierno considera necesario el establecimiento de toques de queda" y así "garantizar la seguridad de las personas que se han visto afectadas por la emergencia".

El presidente Gabriel Boric anunció que se declarará toque de queda en las zonas afectadas por los incendios forestales.

El mandatario, quien se encuentra en Santa Juana, precisó que serán los jefes de Defensa Nacional los que “van a tener que determinar específicamente en qué provincias y si es que hay excepciones se va a decretar, y en qué horarios. Les corresponde a ellos hacer el anuncio. Nosotros desde el Gobierno consideramos que es pertinente”.

“El toque de queda lo evaluamos en función del temor que tienen ciertos sectores de la población de dejar sus casas por temor a que hayan robos durante las noches”, agregó.

“Son los Jedena los que van a tener que determinar los territorios específicos donde se hace necesario. Lo que quiero decir es que no hay complejo político y que creo que hay lugares donde debe hacerse”, indicó.

En esta línea, Boric sostuvo que “para fortalecer el trabajo en terreno y no descuidar las labores que actualmente están realizando cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y la PDI, se va a realizar un aumento sustantivo de personal en terreno para dar seguridad a nuestros compatriotas y para apoyar en el combate a los incendios”.

En tanto, el jefe de Estado puntualizó que “necesitamos a todos en su máxima capacidad, a todos los servicios del estado, a todos los privados que puedan colaborar”.

“Por eso mismo hoy día he autorizado un decreto que, en el marco del estado de excepción, permite además el requisar herramientas, maquinaria, agua si es necesario, a quienes no estén disponibles a entregarlo por las buenas. Esperamos que no sea necesario utilizarlo, pero de ser así lo vamos a hacer”, detalló.