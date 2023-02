Demolición de “narco-casa” en La Florida: el fuerte enfrentamiento entre alcalde Carter y arrendataria

9 de Febrero de 2023

"Griten todo lo que quiera, pero se cumplirá la ley", aseveró el alcalde de La Florida frente al descontrol de la mujer.

A primera hora de este jueves comenzaron los trámites para la primera demolición de una “narco-casa” en La Florida. El plan del alcalde Rodolfo Carter tuvo su jornada inaugural, la cual no ha estado exenta de problemas, pues la arrendataria de la vivienda que está destinada a ser destruida ha negado cualquier vínculo a algún delito por drogas.

El jefe comunal se ha apegado a la Ley de Urbanismo para tomar esta decisión en calle Monseñor Carlos Casanueva; sin embargo, en su planificación tiene otras 19 moradas que serán destruidas. Los moradores aseguran que no sabían que el esposo de la propietaria que arrienda el lugar es una narcotraficante apodado “El Macaco”.

Hasta pasado el mediodía, los funcionarios municipales seguían sacando los enseres de la casa, donde llamó la atención la cantidad de juguetes y esculturas de fantasía, las que corresponderían al negocio de cumpleaños infantiles y decoración de fiestas de la arrendataria. En una de las revisiones, además, se encontró un arma que fue denominada en primera instancia como “réplica”, la que será revisada por la policía.

En medio de este proceso, la ciudadana peruana afectada por el desalojo y posterior demolición se acercó a Rodolfo Carter para encararlo en un tenso momento frente a los medios y las cámaras.

La reacción de la arrendataria

“Es mi negocio, es mi esfuerzo de 12 años. Es mi vida, mi trabajo, tengo cuatro hijos. Por qué usted hace esto. La gente me está diciendo que usted dice que mi negocio es una pantalla, por qué usted se atreve a calumniarme de esta forma, por qué hace eso. Ya le di el gusto, ya los dejé entrar a la casa para que me desalojaran, qué más. Encima ahora tengo que aguantar calumnias”, dijo la arrendataria identificada como Consuelo.

“Agarre su celular y abra mi negocio para que usted vea si es pantalla. Hago eventos para niños, animaciones, todo mi negocio está enfocado a los eventos. Todo lo que usted vio que se llevaron lo hice con mi esfuerzo. Hago esculturas, hago arte caballero, por qué me hacen esto. Yo ni siquiera tengo familia aquí, soy sola. Por qué pueden tomarse esas atribuciones de escuchar a una persona que no tiene idea (alcalde). Es una persona que está de traje y agarra documentos y lo único que hace es firmar. Ni siquiera me preguntó a qué me dedicaba, si mis hijos estaban sanos”, reclamó, visiblemente afectada frente a Carter.

Los descargos de Carter

Tras la reacción de la arrendataria al ver cómo sus enseres eran sacados de la vivienda, el alcalde de L Florida, Rodolfo Carter, se mantuvo impertérrito y pidió bajar la voz a la mujer y su marido, quien llegó a encararlo con más fuerza tratándolo de mentiroso.

“Griten todo lo que quieran, pero se va a cumplir la ley y no nos van a intimidar. La señora tiene que hacerse responsable de esta realidad. Ella tiene un contrato de arriendo en una casa de un narcotraficante. Primero usted dijo que no había sido notificada, después que no la leyó, pero hay una foto de usted firmando la notificación hace unas semanas”, expresó el jefe comunal.

“Sabíamos que esto iba a pasar. Sabíamos que nos iban a tirar niños y mujeres encima. Por eso personal femenino se ha hecho cargo de este tema. Hay cambios de versiones, es evidente que saben que el dueño de la casa es ‘El Macaco’. La gente del entorno, que no grita, que no tienen la patudez de hacer la puesta en escena, es la que pide esto. Detrás de cámara le dirán que viven con miedo”, agregó.

“Yo no he hecho ninguna aseveración de su actividad, pero le arrendó la casa a un narco y fue notificada hace semanas de la demolición”, cerró Carter evidentemente molesto por lo ocurrido.