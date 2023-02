Bombo Fica relata lo vivido en Purén: “El Estado no está preparado para enfrentar estos siniestros, no es el gobierno de turno”

13 de Febrero de 2023

El destacado humorista se encontraba en su natal Purén pocas horas antes de que comenzaran los fatales incendios. En conversación con EL DÍNAMO cuenta su visión de la tragedia, que el ministro Jackson se comunicó con él y cómo será el show a beneficio que prepara.

El humorista Daniel Fica Roa, más conocido como Bombo Fica, Hijo Ilustre de la comuna de Purén, hacía una presentación en Pichidegua, en la Región del Biobío la noche en que el incendio llegó desde Contulmo al barrio purenino donde nació y creció el destacado artista, dos veces triunfador del Festival de Viña del Mar.

Bombo Fica cuenta que llegó a Santiago siendo muy joven, con sus padres, pero aún mantiene familia y amigos de toda la vida en Purén. Por eso, tras saber la magnitud de la tragedia, llegó a la comuna para ayudar en lo que se pudiera. Al llegar se podía sentir el humo por toda la localidad y se veían llamas en algunos sectores.

Hoy está más tranquilo y ya prepara un show artístico a beneficio de los afectados por los incendios del sur “que lo perdieron todo”. Tras ser testigo de lo vivido en los incendios forestales en Purén que quemaron amplios sectores de viviendas y han dejado más de 20 fallecidos, el humorista Bombo Fica relató sus reflexiones a EL DÍNAMO.

—¿Usted se vino a Santiago siendo un adolescente, cómo recuerda su vida en Purén?

—Purén es mi tierra, mi familia, toda mi historia está ahí. Tengo mis mejores y más lindos recuerdos de mi infancia en Purén, ha sido una tragedia terrible y que pudo ser más grande.

—¿Cómo está su familia?

—Mi familia está bien, ya pasó lo más grave. Ahora estamos tratando de recuperar el pueblo de Purén y también ir en ayuda de la gente que más lo necesita en esta tragedia, en ese proceso estamos.

—¿Usted se encontraba en Purén cuando se desencadenó el incendio o llegó poco después?

— Yo me encontraba en Purén Viejo. Y viajé el día viernes (3 de febrero) a hacer un show a Pichidegua, terminé mi presentación e inmediatamente me tuve que devolver a Purén, porque fue muy rápido todo, fue cosa de horas (como crecía el fuego) esa fue la situación. Como se ha visto en televisión, la gente está en la más absoluta desgracia, lo perdieron todo. Ahora hay otros sectores que están en las mismas circunstancias o en peores condiciones que nosotros. Es el sur de Chile el que se está quemando.

—¿Es efectivo que se comunicó con el ministro Giorgio Jackson para la emergencia? ¿Se sintió acogido por las autoridades?

—Sí, por supuesto. El ministro Jackson me escribió primero. Me dijo ‘Daniel, cualquier cosa que necesiten este es mi número de teléfono, por favor llámame con confianza’. Así que lo llamé. Yo lo llamé porque estaba recibiendo mensajes y recados de mucha gente muy asustada en Purén por el incendio. Había gente que había estado siendo amenazada con que iban a hacer daño, con que les iban a quemar las casas, había angustia. De hecho, pillaron a una persona quemando unos pastizales en Purén. Entonces, me tomé la libertad de mandarle un mensaje al ministro. Él me acogió con mucha fraternidad y tomó cartas en el asunto y no pasó a mayores el temor de la gente por lo que estaba pasando en Purén.

—En medio del debate político que existe, ¿cómo evalúa la respuesta del Gobierno en la tragedia de los incendios?

— A mí me parece que ha sido como en todos los gobiernos. En un país donde tenemos muy pocos recursos para hacer lo suficiente para ir en ayuda de las personas que más lo necesitan, me parece que el Gobierno lo ha hecho bien. No tengo ninguna queja con respecto a eso. No hay que olvidar que Chile es un país que siempre está en un estado de vulnerabilidad, porque el Estado no está preparado para enfrentar estos siniestros, no es el gobierno de turno, es el Estado como país.

— Usted está preparando un evento con artistas a beneficio de los afectados. ¿Cómo será el show?

—Sí, el 7 de marzo, haremos un evento a beneficio en el Teatro Caupolicán. Tenemos entre los artistas que van a participar a Inti Illimani, Illapu, Los Jaivas, José Alfredo Fuentes, Wildo, Andrés de León, la Sonora de Tommy Rey, Chancho en Piedra y distintos artistas. Como animadores estarán Leo Caprile, Karen Doggenweiler, Pancho Saavedra, mucha gente ha querido cooperar con nuestros compatriotas que lo perdieron todo. Será un show presencial y también los transmitiremos vía streamming para conectarnos con todo el país y que la gente coopere con lo que pueda y todos se pongan con un granito de arena.