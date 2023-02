Gobierno se querella contra empresario que negó acceso al agua en los incendios forestales

13 de Febrero de 2023

Marcelo Piccardo tiene participación en más de una decena de empresas ligadas a la construcción y el rubro inmobiliario.

Es uno de los hechos que marcan la tragedia de los incendios forestales en la zona centro y sur del país. El reclamo de un piloto español luego de encontrar una negativa de una persona para sacar agua de su piscina para seguir con las labores de extinción ha generado diversas reacciones y condenas del mundo civil y político.

“El señor hacía señas. Intentó poner unas líneas para que no cojamos agua y la verdad es que es un detalle muy feo cuando hay gente aquí que tiene su casa que ya ha perdido y gente que está a punto de perderla. Es un acto incívico viendo la afectación que estamos manejando en este momento. La verdad es que no es momento para no tratar de sacar agua”, dijo el piloto Felipe Bru.

Este relato del especialista ibérico en emergencias motivó a las autoridades ha realizar diligencias para saber de quién se trataba, pues no cumplió con la ley al oponerse.

“Hemos identificado a este personaje de Yumbel que prohibió el acceso al agua. Sobre eso el Código Civil dice que cualquier persona que entorpece una labor para combatir un desastre en zonas declaradas de catástrofe comete una grave falta pública. En casos extremos, nadie puede negarse a aportar”, dijo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

24 horas después de ser identificado, el Gobierno se querelló contra Marcelo Piccardo por faltar al artículo 269 del Código Penal que había resumido el secretario de Estado. Arriesga penas de presidio mínimo a medio por no colaborar e impedir las labores de los equipos de emergencia.

Quién es Marcelo Piccardo

Según radio Biobío, el empresario que deberá responder en los tribunales de Yumbel a la querella del Gobierno es el empresario inmobiliario Marcelo Alejandro Piccardo Lemus, vinculado a la Constructora PDP de Concepción.

Según las primeras investigaciones, uno de sus trabajadores del fundo en cuestión fue el que dio las señales a Felipe Bru para denegar el acceso al agua tras un llamado telefónico. En ese contacto, el ingeniero en construcción habría dado la orden para no permitir que el helicóptero realizara la maniobra de recarga.

