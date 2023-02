Clínica Sierra Bella: la reacción de la alcaldesa Irací Hassler tras la investigación que abrió la fiscalía

14 de Febrero de 2023

No sólo es la Contraloría la que trabaja en demostrar si existe o no fraude al fisco por el polémico proyecto de la máxima autoridad de Santiago.

Compartir

La Contraloría General de la República no es el único órgano del Estado que se encuentra analizando los detalles de la compra de la Clínica Sierra Bella por parte del municipio de Santiago en 8.300 millones de pesos. Este martes se conoció que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación por la adquisición de este inmueble que inicialmente tenía un avalúo fiscal de poco más de $2.000 millones.

Este nuevo proceso que intentará esclarecer lo ocurrido con esta gestión de la alcaldesa Irací Hassler lo conducirá el fiscal Patricio Cooper, quien trabajará con la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) para comprobar o descartar si existe fraude al fisco en esta polémica operación que, por ahora, se mantiene “congelada” de acuerdo a la orden de la Contraloría.

Frente a esta nueva causa que enfrenta la administración de la comuna, Hassler reaccionó y, como en todo este proceso, aseguró que está dispuesta a entregar todos los antecedentes con la finalidad de demostrar probidad.

“Vamos a aportar en cualquier investigación con todos los antecedentes. Porque aquí hemos trabajado como siempre, con transparencia, probidad y una profunda vocación de servicio público para fortalecer la salud de todas las personas”, dijo la jefa comunal.

Hassler niega notificación

La alcaldesa Irací Hassler defendió la necesidad de concretar su proyecto al retratar la densidad de población que ha ido en aumento en su comuna. De paso, descartó que hayan sido notificados hasta la mañana de este martes por parte de tribunales.

“No ha tenido ningún recurso involucrado a la espera del pronunciamiento de Contraloría”, aseguró. “Desde 2003 a 2023 pasamos a ser una comuna de 230 mil habitantes a una de más de 530 mil. Y eso no fue de la mano con una planificación, no fue de la mano con mayores salas cunas, jardines infantiles, establecimientos educacionales, áreas verdes ni con establecimientos para la salud pública”, sostuvo.

De confirmarse este proyecto de la Clínica Sierra Bella para los vecinos santiaguinos, se estima que se necesitarán unos 7 mil millones de pesos más para implementarla y dejarla operativa.