Alcalde de Rapa Nui explica sus razones para tratar de “mentiroso” al presidente Boric

24 de Febrero de 2023

Pedro Edmunds confidenció un anterior diálogo con los asesores del mandatario y exige que él lo llame para hablar sobre un compromiso que sellaron ambos.

En la temporada anterior de incendios forestales, la Isla de Pascua fue una de las comunas que fue afectada por los siniestros. Octubre de 2022 fue un mes complicado para Rapa Nui y, es por eso, que el Gobierno preparó un plan para colaborar después de que cientos de moais se vieran dañados por la acción del fuego, en especial la cantera, donde los antiguos habitantes construían estos modelos de piedra.

Hasta la actualidad, científicos no han llegado al territorio insular para evaluar las reales consecuencias en estos monumentos.

“Escucho de todos los gobiernos que Rapa Nui es un cacho. Es una pena que no tengamos oído de la situación que vivimos acá. Somos una comuna de Chile, que es la más alejada de todas, la más emblemática, la que cuida la imagen y la limpia, somos un filtro de imagen. Sin embargo, cuando tenemos conflictos, situaciones nos dicen que somos un cacho y eso se dice actualmente en La Moneda“, asegura el alcalde Pedro Edmunds.

“Eso es lo que escucho y he escuchado de los últimos siete gobiernos. Es una pena porque si uno no levanta la voz, creen que está todo bien. Si uno levanta la voz, dicen que somos problemáticos. ¿Qué quieren que haga?… No hay voces, no hay comunicación. No hay nada que diga qué se va a hacer, cómo lo vamos a financiar, qué científicos vamos a contratar, cómo vamos a evaluar el daño y cómo vamos a tenderle la mano a quienes hoy día están administrando el parque por nosotros”, agregó el jefe comunal.

El mensaje al presidente Boric

Edmunds asegura estar cansado de hablar con personeros de La Moneda y no directamente con el presidente Gabriel Boric, por lo que le hace un llamado para que mire hacia Isla de Pascua y lo contacte. “Quiero que me llame él y que me diga que ayuda nos va a dar para esta comuna de chilenos, de ocho mil chilenos. Este incendio llegó a perjudicar la imagen de Chile, porque un moai es la imagen de Chile”, expresó en radio Biobío.

“Bienes Nacionales tiene la embarrada en Rapa Nui. Los grandes conflictos de Rapa Nui los ha creado esa cartera. Históricamente. No tienen idea cómo lo van a resolver, no tienen la experiencia y no saben”, agrega y luego enfatiza.

“Le di la receta a este Gobierno antes de que fuera Gobierno. Con mi experiencia en administración pública hablé con el entonces candidato a presidente Gabriel Boric a través de sus asesores. Le expliqué la situación de la isla, les hice un diagnóstico de lo que tiene y cómo resolverlo. Él se comprometió en resolverlo. Pues bien, como todos los presidentes cuando asumen el cargo, se olvidó de los compromisos. Este es lo mismo. Lo digo franca y derechamente: es un mentiroso. Nos dijo que nos iba a tender la mano, nos dijo que nos iba a ayudar porque le explicamos el problema que tiene la isla pero sencillamente se quedó callado”, expresa.