El enredo del Gobierno con la conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica

15 de Marzo de 2023

El Ejecutivo puso y luego quitó la suma urgencia a un proyecto que hacía oficial la conmemoración para el 9 de julio, coincidiendo con el Día de la Bandera.

Compartir

El Gobierno abrió un nuevo flanco de disputa con el Congreso Nacional tras poner y luego quitar la suma urgencia de un proyecto de ley que busca que el 9 de julio de cada año sea declarado oficialmente como el Día de la Visibilidad Lésbica.

La fecha tiene un significado especial para las organizaciones lésbicas y de la disidencia sexual, ya que conmemora el asesinato de la pintora y escritora Mónica Briones, ocurrido el 9 de julio de 1984, en el primer crimen de odio lesbofóbico del que se tiene registro en Chile.

Debido a esto, en julio de 2022 las diputadas Mónica Arce (Ind), María Francisca Bello (CS), Karol Cariola (PC), Camila Musante (Ind), Erika Olivera (Demócratas), Marcela Riquelme (Ind-CS), Marisela Santibáñez (PC), Emilia Schneider (CS), Consuelo Veloso (RD) y Ericka Ñanco (RD) ingresaron la moción, la que fue respaldada por las agrupaciones de la diversidad sexual.

Durante este martes se conoció que el Gobierno le entregaría suma urgencia a la iniciativa, lo que causó la molestia de la oposición.

Entre las críticas entregadas por representantes de Chile Vamos y el Partido Republicano estaban que el Congreso debía considerar “otras prioridades”. También se reclamó que el 9 de julio coincidía con el Día de la Bandera, efeméride impuesta por ley en 1974 y que considera el aniversario del Combate de la Concepción.

“Realmente estamos conmovidos con lo que ocurre en Carabineros de Chile y hemos solicitado en forma permanente que se discutan los temas de seguridad en el país en forma inmediata, pero el Gobierno ha enviado hoy un proyecto de suma urgencia para la visibilidad lésbica y no contentos con esto, la fecha propuesta es el 9 de julio, el Día de la Bandera, en memoria del Combate de la Concepción”, expresó el diputado Miguel Becker (RN).

El retroceso del Gobierno

La ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, reaccionó a los reclamos de la oposición y manifestó que “es una lástima el hecho de que haya una colisión de fechas respecto del Día de la Bandera con aquel día que, legítimamente, quieren algunas y algunos parlamentarios incorporar como efeméride recordatoria como día de la dignidad lésbica, en atención de una mujer que fue asesinada en razón de su condición de diversidad sexual”.

“Hay una colisión de fechas y, en ese sentido, no será posible tramitar en el mismo día dos fechas que representan distintos motivos de conmemoración“, declaró, dando a entender que la fecha del proyecto podría ser modificada en la tramitación.

Además, este miércoles se conoció que el Ejecutivo decidió retirar la suma urgencia, lo que fue celebrado por la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha. “De nuevo el Gobierno se dispara en los pies”, declaró la legisladora opositora.

Gobierno se retracta y quita suma urgencia a proyecto de ley que declara día nacional de la visibilidad lésbica. @GabrielBoric le exigimos ahora coloque urgencia a lo que #Chile necesita. @RadioNuble @biobio @ladiscusioncl @CNNChile pic.twitter.com/Bgsu8lja07 March 15, 2023

Molestia en las patrocinantes

El enredo del Gobierno con el respaldo al proyecto que establece el Día de la Visibilidad Lésbica desató la molestia de las diputadas oficialistas que presentaron la moción, quienes acusaron al Ejecutivo de ceder ante las presiones de la derecha.

“El Gobierno retira suma urgencia (que no pedimos) a proyecto que declara el 9 de julio como el Día de la Visibilidad Lésbica. La fecha responde a un hecho histórico para nuestra comunidad. No transaremos frente al odio y lesbofobia de la ultraderecha”, señaló la diputada Marcela Riquelme en su cuenta de Twitter.

El Gobierno retira suma urgencia (que no pedimos) a proyecto que declara el 09de julio como #DíadelaVisibilidadLesbica la fecha responde a un hecho histórico para nuestra comunidad, no transaremos frente al odio y lesbofobia de la ultraderecha. — MarcelaRiquelmeAliaga – Diputada Distrito 15 (@Marcemomo) March 15, 2023

A estas críticas se sumaron las de la diputada Emilia Schneider, quien cuestionó que el Gobierno deslizara la idea de cambiar la fecha para permitir la aprobación del proyecto.

“Como una de las autoras del proyecto, no comparto la posición de la ministra y no apoyaré modificar la fecha. El Día de la visibilidad lésbica es el 9 de julio, por Mónica Briones, con o sin ley. Es por la memoria, y eso es inalterable. No se entiende ceder a la ultraderecha”, declaró.

La ex dirigenta estudiantil precisó que “el proyecto no pretende sustituir ninguna fecha conmemorativa, ni hacerlas competir. Muchos días comparten efemérides”, añadiendo que “esto es una polémica artificial de la derecha”.