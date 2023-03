“Busca estar en la TV”: alcaldes se enfrentan por demolición de narco-casas de Rodolfo Carter

23 de Marzo de 2023

La estrategia del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, de usar la ley de Urbanismo y Construcción para demoler ampliaciones de las denominadas “narco-casas”, inmuebles que albergarían a traficantes de drogas en su comuna, abrió un amplio debate entre alcaldes del oficialismo y la oposición.

Algunos jefes comunales, y también dirigentes de partidos, consideran que es una medida que entorpece el negocio de bandas dedicadas al narcotráfico. Otros, en tanto, señalan que la medida es escasamente útil y que sería más provechoso buscar la confiscación de las propiedades para uso municipal.

Germán Codina (RN): “el enemigo no es el alcalde Carter, es el narcotráfico”

Desde Chile Vamos, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), considera que es una buena medida, al punto de que comenzó a realizar gestiones para identificar posibles narco-casas en su comuna.

“El Gobierno debe entender que el enemigo no es el alcalde Carter, el enemigo es el narcotráfico, la violencia, que los homicidios han aumentado al doble en los últimos 10 años”, señaló Codina

Claudio Radonich (RN): “Medidas como la de Carter entorpecen la acción del narco”

En tanto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich (RN), agrega que “los vecinos están hastiados de que el Estado, en cualquiera de sus órganos vaya más allá de dar explicaciones” de por qué no se hace algo.

“Medidas como la de Carter entorpecen la acción del narcotráfico, lo visibilizan porque el narcotráfico quiere pasar desapercibido. La gente quiere acciones concretas del Estado. Vemos procesos lentos y largos, jueces que aplican leyes desactualizadas con el tipo de delito y que los procedimientos tan garantistas hacen que las policías generen procedimientos con un estándar que favorece a los delincuentes”, señala Radonich a EL DÍNAMO.

Rodrigo Delgado: “Nos obligan a generar un mecanismo permita a municipalidades participar en investigaciones”

El ex alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado Mocarquer (UDI), y también otrora ministro del Interior y ahora candidato al Consejo Constitucional plantea que los esfuerzos que realizados por el alcalde Rodolfo Cárter “en persecución de narcotráfico nos obligan a generar un mecanismo permita a las municipalidades participar en investigaciones de alta complejidad” como las del crimen organizado.

Delgado, ex jefe de comunal durante tres periodos consecutivos desde 2008 hasta 2020, considera que la nueva Constitución tiene que consagrar el “deber de coordinarse” del Ministerio Público con los municipios para entregar información relevante, que no afecte la reserva y el éxito de las investigaciones.

“Esto permitirá ejercer de mejor manera las atribuciones municipales y especialmente las relacionadas con la seguridad ciudadana. Un ejemplo muy simple son las construcciones o ampliaciones irregulares, negocios que venden alcohol sin patente, locales comerciales que realicen actividades distintas al giro y de las cuales se presumen actividades ilícitas”, señaló el ex ministro a EL DÍNAMO.

No solo desde Chile Vamos defienden la estrategia de Carter. O a lo menos se plantea darle una oportunidad a observar su funcionamiento.

“Yo estoy de acuerdo con la medida (de Rodolfo Carter), creo que se deben realizar todas las gestiones posibles dentro de la ley para combatir el flagelo del narcotráfico y las instituciones deben colaborar con esta materia para poder llevar el combate al narcotráfico de forma coordinada y unida”, afirma el diputado Rubén Oyarzo (PDG)

Osvaldo Andrade (PS): “Alguien puede decir que lo de Carter es una mala idea, o que no soluciona, pero él algo está haciendo”

El ex diputado socialista por Puente Alto, Osvaldo Andrade, asegura que la gente afectada por la delincuencia no quiere medidas de mediano y largo plazo, quiere ayuda ahora.

“Alguien puede decir que lo de Carter es una mala idea, o que no soluciona, pero él algo está haciendo. O se hace algo o no se hace nada. Pero lo que no puede pasar es que critiquemos a los que hacen algo para colaborar con la gente. No hay pasaje o calle en el mundo popular donde nadie sepa donde está el trucho, con segundo piso, buen balcón, auto de lujo, por eso Carter tiene sintonía con la ciudadanía”, reparó el ex presidente de la Cámara.

Y agrega: “El Gobierno debería acompañar a Carter, invitarlo a La Moneda. Unos dicen que quiere ser candidato presidencial, ¿Bueno, y qué tiene de malo eso o alguien va a decir que es el único? Cuando la alcaldesa Matthei se juntó con el subsecretario Cataldo nadie se quejó, o no sabían que ella también puede ser candidata. Ahora critican a Carter”.

En el Partido Liberal, el presidente de la Cámara Vlado Milosevic también defendió la medida. “Hago un llamado a todos los alcaldes progresistas de Chile a destruir las casas ilegales de los narcos”, dijo en redes sociales

Gonzalo Durán : “los municipios no tienen atribuciones para una política constante de persecución al narcotráfico”

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, (UNIR) tiene una visión más crítica de la demolición de casas. Según explica a EL DINAMO, cuando el alcalde de La Florida comienza las demoliciones de las narco-casas lo hace como una medida excepcional. Sin embargo, advierte que “no es la manera de enfrentar al narcotráfico, mucho menos si la información reservada que él está ocupando podría afectar los procesos investigativos” que lleva Fiscalía.

“Consideramos muy importante la comunicación de los municipios con el Ministerio Público y policías, pero no podemos hacer mal uso de la información que nos entregan”.

“Lo que creo correcto, va por la línea del recientemente aprobado Proyecto contra el Crimen Organizado, que incluye la confiscación de bienes generados por narcotráfico, que viene a resolver la problemática. Incluso, podríamos dar uso a esos inmuebles para sedes para adultos mayores, centros de rehabilitación, entre otros”, aseguró el jefe comunal.

Gonzalo Durán agrega que los municipios no tienen atribuciones, ni recursos, ni personal ni información “para que esto sea una política constante de persecución al narcotráfico. Es el Estado, con esta ley, más las coordinaciones correspondientes, podrían establecer la mejor manera de enfrentar esto”.

Carlos Cuadrado (PPD): “¿Cuántas armas, kilos de drogas, teléfonos, detenidos hubo en las 4 demoliciones?”

Su par de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD) tiene una opinión aún más crítica y también desconfiada de la demolición de casas de supuestos narcotraficantes.

“¿Cuántas armas, kilos de drogas, teléfonos, detenidos hubo en las 4 demoliciones que realizó el alcalde de La Florida?”, se pregunta Cuadrado, explicando a EL DINAMO que no le gustan las demoliciones de casas.

“Cuando los narcos arrienden casas sin ampliaciones se acabaron las demoliciones. Nosotros en Huechuraba somos los primeros en Chile en tener una narco-casa transferida a la Municipalidad por un magistrado, creo que es mejor”, afirma la autoridad comunal de Huechuraba.

Felipe Delpín (DC): “La confiscación del Estado de inmuebles es más efectiva”

Esa misma visión la comparte el alcalde de San Joaquín, Felipe Delpín (DC). “Los vecinos están de acuerdo con esta medida, porque el narcotráfico es un problema muy fuerte. Sin embargo, el problema de fondo del narcotráfico no se resuelve. Creo que la confiscación del Estado de inmuebles es más efectiva. El problema es que los procesos tienen que ser lo más ágiles posibles, tampoco se puede estar años esperando un fallo. Demoler una casa no resuelve el problema”, asegura Delpín.

Gustavo Toro: “Los traficantes tienen dinero para irse a otra vivienda”

El jefe de la comuna de San Ramón, Gustavo Toro, (DC) también es un fuerte detractor de la medida de Carter.

“No tiene ningún efecto, busca generar impacto comunicacional para estar en la TV. La solución no es ir a derribar ampliaciones de familiar vinculadas al tráfico de drogas. Se está mal aprovechando una normativa que tiene que ver con la regulación de inmuebles, es una facultad que tenemos que no es para enfrentar temas delictuales”.

Además, el alcalde Toro también comparte que el decomiso de inmuebles es la mejor política pública. “Una demolición estigmatiza a los vecinos de un barrio. Carter no está demoliendo una casa, sino que una ampliación fuera de norma. En comunas como las nuestras, está lleno de ampliaciones irregulares y esa lógica puede asustar a la gente. Los traficantes tienen dinero para irse a otra vivienda y además tienen el control de territorio”.