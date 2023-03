“Soy más pecador que tú”: el cruce de Monserrat Álvarez y Rodolfo Carter en Contigo en la Mañana

23 de Marzo de 2023

Rodolfo Carter conversó con el matinal de Chilevisión donde insistió en sus críticas al Gobierno.

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, protagonizó un tenso momento junto a Monserrat Álvarez, en medio de la entrevista que concedió al matinal Contigo en la Mañana para abordar sus medidas contra las narco-casas y también las críticas que, recientemente, le dedicó al Gobierno.

Esto, luego de que el Ministerio Público decidiera abrir un sumario por la información que se le entregó a la Municipalidad de La Florida respecto a la ubicación de estos inmuebles.

Al respecto, la periodista le indicó “hay una duda” porque “usted dice que le cortaron cualquier ayuda, pero usted ayer contó con mucha ayuda de Carabineros. Una cosa es lo que puede decir o no decir un ministro de Justicia, pero usted ayer sí contó con apoyo. Me imagino que usted lo reconoce“.

Al respecto, Rodolfo Carter admitió que “contamos con apoyo policial” para el derrumbe de la narco-casa, pero, aún así, “yo hablé con el subsecretario Eduardo Vergara cuando se estaba quemando la sede”, para avisarle que la situación se estaba saliendo de control, por lo que necesitaban ayuda para la “inversión social”, y no han recibido respuesta.

“Alcalde, no me tire la pelota pal córner. Yo le estoy preguntando: ayer en el operativo, que usted hizo y que es su iniciativa, usted sí contó con apoyo de Carabineros“, le replicó Monserrat Álvarez.

El jefe comunal hizo acuso de recibo y le consultó a la periodista “qué parte de mi respuesta usted no entendió”, insistiendo en que efectivamente contaron con apoyo policial. “Pero usted está diciendo que el gobierno no lo ha apoyado“, insistió la conductora de Contigo en la Mañana.

“Yo reconozco que ayer tuvimos el apoyo de la policía, pero así como usted me presiona con esta pregunta… ¿Usted no ha visto el tono que ha tenido estos días el Gobierno con La Florida? ¿El cambio que hubo? Más allá de las opiniones, es una evidencia que escogieron como enemigo a La Florida”, respondió Rodolfo Carter.

“Trato de esforzarme…”

Para el alcalde, desde La Moneda “escogen siempre la cultura de la polarización, de la funa, de salir a pelear y eso no ayuda en nada”, lo que llevó a Monserrat Álvarez a consultarle si acaso se sentía “libre de pecado”.

Ante esto, Carter admitió que “yo soy más pecador que tú, probablemente, Monse. Tú estás más cerca de la santidad que yo”.

“Yo trato de predicar con el ejemplo, cuando me equivoco pido disculpas, me preocupa siempre de tener gestos de amistad cívica. Nunca, Monserrat, agrediendo personalmente a una persona“, agregó.

La animadora le recordó que “hoy le dijo a Boric, Boric, esto ya no es una elección de zorrones. Por eso le digo, cuando usted está apelando a una política de hagámoslo todos juntos y después cae en el mismo juego de la descalificación…“.

“Probablemente, trato de esforzarme por no cometer errores, pero yo jamás he escupido a la policía, no he llamado asesino a nadie, no me ha sacado fotos con la cara de un senador con un balazo en la cabeza. Si usted quiere llevarme a ese debate, mire los hechos”, dijo Rodolfo Carter, aludiendo a varias polémicas de figuras que hoy están en el Gobierno.